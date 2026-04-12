Makron u razgovoru s iranskim predsjednikom jasno iznio stavove Francuske: Pozvao sam ga da iskoristi priliku

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) putem platforme X izvijestio je javnost o obavljenom telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Mesudom Pezeškijanom (Masoud Pezeshkian).
Tokom dijaloga, Makron je apelirao na “puno poštovanje primirja, uključujući i u Libanonu”.
Glavni cilj razgovora bio je potaknuti Iran da iskoristi trenutne mirovne procese sa Sjedinjenim Državama radi postizanja dugoročnog mira.
Makron je tom prigodom istaknuo:
- Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi utrli put trajnoj deeskalaciji i zahtjevnom sporazumu koji pruža čvrsta jamstva za sigurnost u regiji, uključujući sve uključene zemlje.
Osim opće stabilnosti, francuski je predsjednik otvorio pitanje strateški važnih pomorskih puteva.
Naglasio je nužnost da Teheran hitno osigura uvjete za slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom moreuzu, dodavši kako je "Francuska spremna doprinijeti" ostvarenju tog cilja.
Poseban naglasak stavljen je na situaciju u Libanu
Makron je ponovio "važnost punog poštivanja primirja, uključujući i u Libanu", te jasno poručio kako Pariz u potpunosti stoji iza djelovanja i odluka libanskih vlasti.