Makron u razgovoru s iranskim predsjednikom jasno iznio stavove Francuske: Pozvao sam ga da iskoristi priliku

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) putem platforme X izvijestio je javnost o obavljenom telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Mesudom Pezeškijanom (Masoud Pezeshkian). Tokom dijaloga, Makron je apelirao na “puno poštovanje primirja, uključujući i u Libanonu”.

Glavni cilj razgovora bio je potaknuti Iran da iskoristi trenutne mirovne procese sa Sjedinjenim Državama radi postizanja dugoročnog mira. Makron je tom prigodom istaknuo: - Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi utrli put trajnoj deeskalaciji i zahtjevnom sporazumu koji pruža čvrsta jamstva za sigurnost u regiji, uključujući sve uključene zemlje.

Osim opće stabilnosti, francuski je predsjednik otvorio pitanje strateški važnih pomorskih puteva. Naglasio je nužnost da Teheran hitno osigura uvjete za slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom moreuzu, dodavši kako je "Francuska spremna doprinijeti" ostvarenju tog cilja.