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MISIJA DEESKALACIJE

Makron u razgovoru s iranskim predsjednikom jasno iznio stavove Francuske: Pozvao sam ga da iskoristi priliku

Naglasio je nužnost da Teheran hitno osigura uvjete za slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom moreuzu

Emanuel Makron. Anadolija

B. S.

12.4.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) putem platforme X izvijestio je javnost o obavljenom telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Mesudom Pezeškijanom (Masoud Pezeshkian). 

Tokom dijaloga, Makron je apelirao na “puno poštovanje primirja, uključujući i u Libanonu”.

Glavni cilj razgovora bio je potaknuti Iran da iskoristi trenutne mirovne procese sa Sjedinjenim Državama radi postizanja dugoročnog mira.

Makron je tom prigodom istaknuo:

- Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi utrli put trajnoj deeskalaciji i zahtjevnom sporazumu koji pruža čvrsta jamstva za sigurnost u regiji, uključujući sve uključene zemlje.

Osim opće stabilnosti, francuski je predsjednik otvorio pitanje strateški važnih pomorskih puteva.

Naglasio je nužnost da Teheran hitno osigura uvjete za slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom moreuzu, dodavši kako je "Francuska spremna doprinijeti" ostvarenju tog cilja.

Poseban naglasak stavljen je na situaciju u Libanu

Makron je ponovio "važnost punog poštivanja primirja, uključujući i u Libanu", te jasno poručio kako Pariz u potpunosti stoji iza djelovanja i odluka libanskih vlasti.

# EMMANUEL MACRON
# FRANCUSKA
# HORMUŠKI MOREUZ
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