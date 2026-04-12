Politička drama u Mađarskoj: Može li Peter Magjar srušiti dugovječnog Viktora Orbana?

Mađarska je danas u centru pažnje ne samo Evrope, već i cijelog svijeta. Rezultati današnjeg glasanja imat će snažan odjek od regije do Vašingtona (Washingtona) i Moskve, dok svi napeto iščekuju ime pobjednika.

S jedne strane stoji Viktor Orban, koji Mađarskom upravlja već 16 godina.

Njegov Fidesz suočava se s najozbiljnijim izazovom još od 2010. godine. Orbanova strategija u kampanji temeljila se na povezivanju opozicije s Briselom i Ukrajinom, dok je sebe pozicionirao kao jedinog zaštitnika mađarske neovisnosti i stabilnosti.

Opstanak na vlasti

Njegov opstanak na vlasti priželjkuju brojni desničarski lideri.

Radikalna struja ima jasnu poruku, a to je da Orban treba nastaviti sa suverenom vlašću u Mađarskoj.

S druge strane pojavio se Petar Magjar (Peter Magyar), harizmatični vođa stranke Tisza i nekadašnji čovjek iz sistema koji je duboko poznavao funkcioniranje Fidesza.

Magjarov uspon bio je meteorski; od bivšeg simpatizera Orbana postao je čovjek koji je uspio narušiti mit o premijerovoj nepobjedivosti.

Njegova kampanja, temeljena na neumornom terenskom radu i obilasku cijele države, vješto je izbjegla sve pokušaje diskreditacije i skandala.

Statistika protiv sistema

Ankete već godinu i pol dana kontinuirano daju prednost Magjaru, predviđajući mu vodstvo od sedam do deset postotaka.

Eventualna pobjeda stranke Tisza bila bi više od pobjede nad strankom, bio bi to trijumf nad sistemom koji je Orban godinama pažljivo modelirao.

Taj "obrambeni zid" uključuje: prilagođen izborni sustav i prekrajanje izbornih jedinica, dominaciju nad medijskim prostorom, snažnu mobilizaciju dijaspore u korist vladajućih, regionalne i globalne implikacije