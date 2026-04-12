Nakon što su propali pregovori Irana i Amerike: Pakistan poziva na očuvanje primirja

Pakistan je pozvao Iran i Sjedinjene Američke Države da održe primirje, iako su 21-satni pregovori o Hormuškom moreuzu, koji su održani u Islamabadu, završeni bez dogovora.
Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar apelovao je na Iran i SAD da ispune svoje obaveze prema primirju, nakon što su zemlje okončale historijske, direktne razgovore bez postignutog dogovora.
- Neophodno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prema prekidu vatre - izjavio je Dar na kraju pregovora, prema saopštenju njegovog ureda.
Dar je dodao da će Pakistan nastaviti svoju posredničku ulogu i raditi na olakšavanju dijaloga između Irana i SAD-a u narednim danima.
U subotu su se u glavnom gradu Pakistana po prvi put susreli američki i iranski pregovarači od početka rata. Razgovarali su čak 21 sat, ali nisu uspjeli postići dogovor. Kako tvrde iz iranske delegacije, sporne su bile dvije-tri ključne tačke i prekomjerni zahtjevi Amerikanaca, dok američka delegacija stavlja naglasak na dugoročnu obustavu razvoja nuklearnog oružja.