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TRAJALI 21 SAT

Nakon što su propali pregovori Irana i Amerike: Pakistan poziva na očuvanje primirja

Neophodno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prema prekidu vatre, izjavio je Dar na kraju pregovora

Ishaq Dar. Platforma X

A. O.

12.4.2026

Pakistan je pozvao Iran i Sjedinjene Američke Države da održe primirje, iako su 21-satni pregovori o Hormuškom moreuzu, koji su održani u Islamabadu, završeni bez dogovora.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar apelovao je na Iran i SAD da ispune svoje obaveze prema primirju, nakon što su zemlje okončale historijske, direktne razgovore bez postignutog dogovora.

- Neophodno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prema prekidu vatre - izjavio je Dar na kraju pregovora, prema saopštenju njegovog ureda.

Dar je dodao da će Pakistan nastaviti svoju posredničku ulogu i raditi na olakšavanju dijaloga između Irana i SAD-a u narednim danima.

U subotu su se u glavnom gradu Pakistana po prvi put susreli američki i iranski pregovarači od početka rata. Razgovarali su čak 21 sat, ali nisu uspjeli postići dogovor. Kako tvrde iz iranske delegacije, sporne su bile dvije-tri ključne tačke i prekomjerni zahtjevi Amerikanaca, dok američka delegacija stavlja naglasak na dugoročnu obustavu razvoja nuklearnog oružja.

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
# ISHAQ DAR
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