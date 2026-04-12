Nakon što su propali pregovori Irana i Amerike: Pakistan poziva na očuvanje primirja

Pakistan je pozvao Iran i Sjedinjene Američke Države da održe primirje, iako su 21-satni pregovori o Hormuškom moreuzu, koji su održani u Islamabadu, završeni bez dogovora.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar apelovao je na Iran i SAD da ispune svoje obaveze prema primirju, nakon što su zemlje okončale historijske, direktne razgovore bez postignutog dogovora.