Poruke iz SAD nakon propalih pregovora: "Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije"

Autor članka povlači paralelu s prošlošću, opisujući kako je slična pomorska blokada iskorištena za ekonomsko i vojno iscrpljivanje Venecuele neposredno prije nego što je Nikolas (Nicolas) Maduro bio meta američke operacije u kojoj je odveden.

U podijeljenom tekstu ovakva se strategija definiše kao "Trampova karta" namijenjena obuzdavanju Irana.

U svom prvom javnom osvrtu na ratna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države istupile iz mirovnih procesa, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) podijelio je putem svoje platforme Truth Social članak koji se bavi temom pomorske blokade Irana.

Povratak američkog tima

Paralelno s Trampovom objavom, američki potpredsjednik Džej Di (JD Vance) potvrdio je u nedjelju da se njegov pregovarački tim povlači iz Pakistana.

Odluka je uslijedila nakon intenzivnih, ali neuspješnih pregovora s predstavnicima Irana koji su trajali punih 21 sat.

Vens je pojasnio da povratak kući simbolizuje neuspjeh u postizanju dogovora, jer iranska strana nije pristala na ključne američke uslove, prvenstveno na garanciju o trajnom prestanku razvoja nuklearnog naoružanja.

- Loša vijest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vijest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - naglasio je Vens tokom obraćanja.

- Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije.

Fokus na nuklearni program

Potpredsjednik je istakao da je tokom boravka u Pakistanu održavao stalnu komunikaciju s predsjednikom Trampom.

Na kratkoj konferenciji za medije u Islamabadu, Vens je precizirao srž problema:

- Mi jednostavno moramo vidjeti predanost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da takvo oružje brzo razvije. To je naš temeljni zahtjev.

Iako je potpredsjednik naveo da je iranski nuklearni potencijal trenutno „uništen“, insistirao je na tome da je neophodno dobiti dugoročnu i temeljnu garanciju Teherana da se takve aktivnosti neće ponoviti.