Kako Iran gleda na pregovore: Ne žuri im se, tvrde da će SAD morati promijeniti stav

Iz Irana stižu prve reakcije nakon što su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata završeni bez dogovora. Državna novinska agencija Fars javlja da „nema plana“ za sljedeće runde pregovora, dok iz Ministarstva vanjskih poslova ističu da se dogovor nije mogao ni očekivati na jednoj sesiji. - Iranu se ne žuri i dok god Sjedinjene Američke Države ne pristanu na razuman dogovor, neće biti promjena u statusu Hormuškog moreuza - izjavio je izvor iz iranskog pregovaračkog tima za Fars. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, izjavio je da neslaganje oko „dva ili tri ključna pitanja“ nije omogućilo postizanje dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama tokom pregovora u Islamabadu.

Baghaei je za iransku televiziju IRIB rekao da su obje strane postigle dogovor o nekim pitanjima, ali da je došlo do razlika u stavovima u vezi s drugim pitanjima. Iako su državni mediji sugerirali određeni pesimizam, Baghaei je naglasio da „diplomatija nikada ne prestaje“ i da nije bilo realnih očekivanja da se postigne dogovor u jednoj sesiji. Baghaei je izrazio uvjerenje da će Iran ostati u kontaktu s Pakistanom, koji je posredovao u razgovorima, te s „drugim prijateljima u regiji“, ali nije precizirao hoće li Teheran nastaviti razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.