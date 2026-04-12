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Tramp sugeriše da će izvući najjači adut ako Iran ne pristane na zahtjeve

Mislim da su ovo loše vijesti za Iran mnogo više nego što su loše vijesti za Sjedinjene Američke Države, rekao je Vens

Donald Tramp. AP

A. O.

12.4.2026

Nakon što su američko-iranski razgovori u Islamabadu završeni bez dogovora, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) podijelio je na svojoj platformi Truth Social tekst koji sugerira mogućnost uvođenja pomorske blokade Iranu ako ta zemlja ne prihvati američke zahtjeve.

Članak pod naslovom "Trampov adut koji predsjednik drži ako se Iran ne povinuje: pomorska blokada", objavljen na pro-Trampovoj platformi Just the News, navodi da bi blokada ugušila iransku ekonomiju i izvršila dodatni pritisak na saveznike Irana – Kinu i Indiju, koji se oslanjaju na iranski izvoz nafte.

U tekstu se također ističe da bi takav potez predstavljao "reprizu uspješne strategije blokade", nakon što je prethodna pomorska blokada "bacila venecuelansku ekonomiju na koljena", što je prethodilo američkom hapšenju venecuelanskog lidera Nicolasa Madura u januaru.

Podsjetimo, tokom pregovora u Islamabadu, SAD i Iran nisu uspjeli postići dogovor, a američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) napustio je Pakistan nakon 21 sata pregovaranja bez konkretnih rezultata.

- Mislim da su ovo loše vijesti za Iran mnogo više nego što su loše vijesti za Sjedinjene Američke Države. Tako da se vraćamo u Sjedinjene Američke Države ne postigavši dogovor - rekao je Vens po odlasku.

Iranci, s druge strane, smatraju da su ovo lošije vijesti za SAD i da se njima "ne žuri" da postignu dogovor.

# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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