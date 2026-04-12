Tramp sugeriše da će izvući najjači adut ako Iran ne pristane na zahtjeve

Nakon što su američko-iranski razgovori u Islamabadu završeni bez dogovora, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) podijelio je na svojoj platformi Truth Social tekst koji sugerira mogućnost uvođenja pomorske blokade Iranu ako ta zemlja ne prihvati američke zahtjeve.

Članak pod naslovom "Trampov adut koji predsjednik drži ako se Iran ne povinuje: pomorska blokada", objavljen na pro-Trampovoj platformi Just the News, navodi da bi blokada ugušila iransku ekonomiju i izvršila dodatni pritisak na saveznike Irana – Kinu i Indiju, koji se oslanjaju na iranski izvoz nafte.

U tekstu se također ističe da bi takav potez predstavljao "reprizu uspješne strategije blokade", nakon što je prethodna pomorska blokada "bacila venecuelansku ekonomiju na koljena", što je prethodilo američkom hapšenju venecuelanskog lidera Nicolasa Madura u januaru.