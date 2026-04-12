Vizuelni prikaz kretanja brodova u Hormuškom moreuzu: Kako je propast pregovora utjecala na pomorski promet?

Ipak, prolaz je bio omogućen samo malobrojnim brodovima, dok su se u Pakistanu istovremeno odvijali neuspješni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Prema najnovijim informacijama o pomorskom saobraćaju, kretanje tankera i teretnih plovila kroz strateški važan Hormuški moreuz zabilježeno je tokom subote, 11. aprila i nedjelje 12. aprila.

Iako su delegacije dvije zemlje provele 21 sat za pregovaračkim stolom, pitanje kontrole nad ovim ključnim plovnim putem ostalo je nepremostiva prepreka.

Iranska strana tvrdi da su zahtjevi SAD-a bili nerealni i pretjerani, dok je američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) insistirao na tome da Iran mora pružiti dugoročne garancije o potpunom napuštanju svog nuklearnog programa.

Nastavak ekonomske nestabilnosti

U nedjelju je potpredsjednik Vens (Vance) zvanično saopćio da se američki tim povlači iz Pakistana bez postignutog dogovora.

Ovakav ishod direktno ugrožava krhko dvosedmično primirje i znači nastavak blokade moreuza, što izaziva ozbiljne ekonomske poremećaje na globalnom nivou.