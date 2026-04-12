Odluka Viktora Orbana nakon masovnog odziva birača: Mađarski premijer razriješio dilemu o povlačenju s funkcije

Građani Mađarske danas izlaze na birališta kako bi odlučili o sudbini vlade koja traje već 16 godina.
Veliki potencijal
Ovi izbori imaju potencijal da značajno utječu na odnose s Rusijom i uzdrmaju desničarske strukture na Zapadu, uključujući i krugove bliske američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump).
Viktor Orban (Viktor Orbán), poznat kao euroskeptični nacionalista, izgradio je sistem "neliberalne demokratije" koji pristalice Trampovog pokreta MAGA (MAGA) u Americi i Evropi vide kao ideal.
Ipak, prema pisanju Reutersa, među Mađarima raste nezadovoljstvo zbog trogodišnje ekonomske stagnacije, visokih troškova života i informacija o bogaćenju oligarha bliskih vlasti.
Predizborne ankete
Predizborne ankete daju prednost Tisi (Tisza), novoj stranci desnog centra, koja vodi ispred Orbanovog (Orbán) Fidesa (Fidesz) za sedam do devet procenata.
Peter Magjar (Péter Magyar), lider stranke Tisa, izrazio je apsolutno uvjerenje u trijumf. Za portal Telex izjavio je:
- Niko ozbiljno ne može misliti da stranka Tisa, a s njom i Mađarska, neće pobijediti na izborima.
Također je naveo da će prihvatiti rezultate ukoliko ne bude dokaza o velikim izbornim prevarama, te potvrdio da će preuzeti parlamentarni mandat.
Aktuelni premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) odgovarao je na brojna pitanja novinara nakon glasanja. Na pitanje da li bi čestitao svom rivalu Peteru Magjaru (Péter Magyar) u slučaju poraza, odgovorio je:
- Da, uvijek se pridržavam civilizacijskih standarda.
Upitan šta bi uradio da je na mjestu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy) po pitanju teritorija, kratko je kazao:
- Srećom, ja nisam Zelenski.
Premijer je novinare koji su se zanimali za aktivnosti njegovog sina, Gašpara Orbana (Gáspár Orbán), u Čadu uputio na vojnu komandu.
Izborna kampanja
Osvrćući se na izbornu kampanju, istakao je da su trebali djelovati brže u rješavanju kriza, ali da bi sve bilo lakše uz "prijateljski nastrojen svijet".
Na pitanje o eventualnom povlačenju s funkcije, novinari su ga pitali koliki bi poraz morao pretrpjeti da podnese ostavku, na što je on kratko rekao:
- Veliki.
Dodao je i svoju ambiciju za današnji dan:
- Došao sam pobijediti.
Na diplomatsko pitanje o prijateljstvu s Vladimirom Putinom (Vladimir Putin), Orban je odgovorio:
- Mađarska teži prijateljskim odnosima s čelnicima svih velikih država, i srećom imamo mnogo prijatelja u svijetu.
Upozorenja o izbornim nepravilnostima
Peter Magjar glasao je u Budimpešti, predviđajući rekordan odziv birača.
On je istakao da bi na nekim mjestima pobjednika mogli odlučiti tek jedan ili dva glasa. Njegova stranka je već zaprimila oko 60 prijava o nepravilnostima, zbog čega je pozvao nadležne da strogo provode zakon.
- Ne preporučujem nikome da ide u zatvor umjesto Fidesove mafije - poručio je Magjar.
Dok su strani mediji, uključujući rusku televiziju, pratili glasanje, premijer Orban je izrazio zadovoljstvo velikom izlaznošću porukom:
- Vrlo dobro, što nas je više, to bolje.