Odluka Viktora Orbana nakon masovnog odziva birača: Mađarski premijer razriješio dilemu o povlačenju s funkcije

Građani Mađarske danas izlaze na birališta kako bi odlučili o sudbini vlade koja traje već 16 godina.

Veliki potencijal

Ovi izbori imaju potencijal da značajno utječu na odnose s Rusijom i uzdrmaju desničarske strukture na Zapadu, uključujući i krugove bliske američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump).

Viktor Orban (Viktor Orbán), poznat kao euroskeptični nacionalista, izgradio je sistem "neliberalne demokratije" koji pristalice Trampovog pokreta MAGA (MAGA) u Americi i Evropi vide kao ideal.

Ipak, prema pisanju Reutersa, među Mađarima raste nezadovoljstvo zbog trogodišnje ekonomske stagnacije, visokih troškova života i informacija o bogaćenju oligarha bliskih vlasti.

Predizborne ankete

Predizborne ankete daju prednost Tisi (Tisza), novoj stranci desnog centra, koja vodi ispred Orbanovog (Orbán) Fidesa (Fidesz) za sedam do devet procenata.

Peter Magjar (Péter Magyar), lider stranke Tisa, izrazio je apsolutno uvjerenje u trijumf. Za portal Telex izjavio je:

- Niko ozbiljno ne može misliti da stranka Tisa, a s njom i Mađarska, neće pobijediti na izborima.

Također je naveo da će prihvatiti rezultate ukoliko ne bude dokaza o velikim izbornim prevarama, te potvrdio da će preuzeti parlamentarni mandat.