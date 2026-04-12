Tragedija na Haitiju: Najmanje 30 žrtava u stampedu, među stradalima uglavnom mladi

Tragičan stampedo na Haitiju odnio je najmanje 30 života. Prema informacijama koje su objavile lokalne vlasti, nesreća se odigrala u blizini utvrđenja Sitadel Laferije (Citadelle Laferrière), uz napomenu da postoji opravdan strah da će broj stradalih biti još veći.
Najznačajnija turistička tačka
Ovo historijsko zdanje iz 19. stoljeća predstavlja jednu od najznačajnijih turističkih tačaka u ovoj državi na Karibima, a tokom subote tamo se okupio ogroman broj đaka i drugih posjetilaca.
Utvrda, koja se nalazi na sjevernom dijelu ostrva i pod zaštitom je UNESCO kao dio svjetske baštine, navodno je služila kao mjesto održavanja godišnje svečanosti kojom se obilježava dan njenog uvrštavanja na listu zaštićenih spomenika.
Premijer Haitija, Aliks Didijer Fils-Ajme (Alix Didier Fils-Aimé) potvrdio je da je prisustvovalo "mnogo mladih ljudi", ali nije identifikovao žrtve niti dao procjenu konačnog broja mrtvih.
U zvaničnom obraćanju javnosti uputio je "iskreno saučešće ožalošćenim porodicama i uvjerio ih u svoju duboku solidarnost tokom ovog vremena žalosti i velike patnje".
Loši vremenski uslovi
Prema riječima Žan Henri Petit (Jean Henry Petit), koji se nalazi na čelu civilne zaštite za departman Nord, nesreća se dogodila na samom ulazu u lokalitet, dok su loši vremenski uslovi, tačnije kiša, dodatno otežali situaciju i doprinijeli tragediji.
Ova karipska nacija već duži period prolazi kroz agoniju izazvanu nasiljem kriminalnih grupa, koje, prema izvještajima Ujedinjenih nacija, trenutno drže kontrolu nad ogromnim dijelovima teritorije, što uključuje i do 90 posto teritorije glavnog grada Port o Prins (Port-au-Prince).
Bande, opremljene ilegalno uvezenim naoružanjem, provode teror nad stanovništvom kroz ubistva, kidnapovanja i seksualne delikte.
Uz sigurnosnu krizu, Haiti su u proteklom periodu zadesile i brojne druge nesreće.
Među njima se izdvajaju razorne eksplozije rezervoara s gorivom iz 2021. i 2024. godine u kojima je život izgubilo 90, odnosno 24 osobe, kao i katastrofalan potres iz 2021. godine u kojem je poginulo približno 2.000 ljudi.