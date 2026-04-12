Tragedija na Haitiju: Najmanje 30 žrtava u stampedu, među stradalima uglavnom mladi

Tragičan stampedo na Haitiju odnio je najmanje 30 života. Prema informacijama koje su objavile lokalne vlasti, nesreća se odigrala u blizini utvrđenja Sitadel Laferije (Citadelle Laferrière), uz napomenu da postoji opravdan strah da će broj stradalih biti još veći.

Najznačajnija turistička tačka

Ovo historijsko zdanje iz 19. stoljeća predstavlja jednu od najznačajnijih turističkih tačaka u ovoj državi na Karibima, a tokom subote tamo se okupio ogroman broj đaka i drugih posjetilaca.

Utvrda, koja se nalazi na sjevernom dijelu ostrva i pod zaštitom je UNESCO kao dio svjetske baštine, navodno je služila kao mjesto održavanja godišnje svečanosti kojom se obilježava dan njenog uvrštavanja na listu zaštićenih spomenika.