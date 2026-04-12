Iranske vlasti uhapsile najmanje 50 osoba pod optužbom za plaćeničke aktivnosti

Iranske vlasti uhapsile su najmanje 50 osoba pod optužbom za plaćeničke aktivnosti, izvijestila je državna novinska agencija CNN.

Grupa uhapšenih tereti se za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, kojima su navodno odavali informacije o osjetljivim lokacijama, uključujući komunalne objekte i infrastrukturu. Tokom akcije vlasti su zaplijenile elektronsku i satelitsku opremu te oružje.

Ovo hapšenje predstavlja posljednji u nizu slučajeva zbog špijunaže, a uslijedilo je nakon prethodnog vala privođenja koji je nastao nakon 12-dnevnog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom prošle godine. Prema nedavno postroženom zakonu, optuženima za špijunažu u Iranu prijeti smrtna kazna i oduzimanje imovine.