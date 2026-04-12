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ODAVALI INFORMACIJE

Iranske vlasti uhapsile najmanje 50 osoba pod optužbom za plaćeničke aktivnosti

Prema nedavno postroženom zakonu, optuženima za špijunažu u Iranu prijeti smrtna kazna i oduzimanje imovine

Iranske vlasti uhapsile 50 ljudi. Platforma X

A. O.

12.4.2026

Iranske vlasti uhapsile su najmanje 50 osoba pod optužbom za plaćeničke aktivnosti, izvijestila je državna novinska agencija CNN.

Grupa uhapšenih tereti se za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, kojima su navodno odavali informacije o osjetljivim lokacijama, uključujući komunalne objekte i infrastrukturu. Tokom akcije vlasti su zaplijenile elektronsku i satelitsku opremu te oružje.

Ovo hapšenje predstavlja posljednji u nizu slučajeva zbog špijunaže, a uslijedilo je nakon prethodnog vala privođenja koji je nastao nakon 12-dnevnog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom prošle godine. Prema nedavno postroženom zakonu, optuženima za špijunažu u Iranu prijeti smrtna kazna i oduzimanje imovine.

# IRAN
# SAD
# HAPŠENJE
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