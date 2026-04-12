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ŠOK ZA VLADAJUĆE

Orbanov gradonačelnik glasao na Tiszu, pa vijest objavio na društvenim mrežama

Ističe važnost održavanja bratskih odnosa s drugim naseljima, poput Torockóa u Rumuniji

Mihaly Szoke. Screenshot

D. H.

12.4.2026

Pristižu nove vijesti o izborima u Mađarskoj. Naime, gradonačelnik iz stranke Fidesz (Orbanova stranka) glasao je za protivničku TISZA-u i objavio je vijest o tome na Facebooku.

Objavio za koga je glasao. Screenshot

Ističe važnost održavanja bratskih odnosa s drugim naseljima, poput Torockóa u Rumuniji, s kojim Bócsa surađuje već 35 godina.

U novijim vijestima iz aprila 2026., spominje se u kontekstu mađarskih parlamentarnih izbora i podrške novim političkim smjerovima poput stranke Tisza.

# TISZA
# MIHALY SZOKE
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