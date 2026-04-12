Orbanov gradonačelnik glasao na Tiszu, pa vijest objavio na društvenim mrežama

Pristižu nove vijesti o izborima u Mađarskoj. Naime, gradonačelnik iz stranke Fidesz (Orbanova stranka) glasao je za protivničku TISZA-u i objavio je vijest o tome na Facebooku.
ŠOK ZA VLADAJUĆE
Ističe važnost održavanja bratskih odnosa s drugim naseljima, poput Torockóa u Rumuniji
Mihaly Szoke. Screenshot
Pristižu nove vijesti o izborima u Mađarskoj. Naime, gradonačelnik iz stranke Fidesz (Orbanova stranka) glasao je za protivničku TISZA-u i objavio je vijest o tome na Facebooku.
Objavio za koga je glasao. Screenshot
Ističe važnost održavanja bratskih odnosa s drugim naseljima, poput Torockóa u Rumuniji, s kojim Bócsa surađuje već 35 godina.
U novijim vijestima iz aprila 2026., spominje se u kontekstu mađarskih parlamentarnih izbora i podrške novim političkim smjerovima poput stranke Tisza.
POLITOLOG I POLITIČKI ANALITIČAR
PROSLAVILA ROĐENDAN
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