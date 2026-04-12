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NAKON PRVOG NAPADA

Internet blokada u Iranu ušla u 44. dan: Najduže gašenje interneta ikada zabilježeno

Ovo je uslijedilo nakon još jedne višesedmične blokade interneta u januaru ove godine tokom antivladinih protesta

Protesti u Iranu ranije. AP

A. O.

12.4.2026

Internet blokada u Iranu ušla je u 44. dan, saopćio je u nedjelju NetBlocks, servis koji prati rad interneta.

Ovaj servis je ranije ovog mjeseca proglasio da ova blokada sada predstavlja najduže gašenje interneta na nivou cijele države ikada zabilježeno u bilo kojoj zemlji.

- Ljudski i ekonomski utjecaji ove produžene mjere cenzure nastavljaju se gomilati, obarajući globalne rekorde u gašenju interneta u povezanom društvu - napisao je NetBlocks na platformi X.

Otkako su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael prvi put izvršili udare na Iran, njegov režim je gotovo potpuno blokirao pristup internetu u zemlji.

Ovo je uslijedilo nakon još jedne višesedmične blokade interneta u januaru ove godine tokom antivladinih protesta.

# IRAN
# NAPADI
# SAD
# INTERNET
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