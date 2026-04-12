Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOJNA SILA

Turska uvodi LGK-82, laserski navođeni sistem od kojeg strijepe pokretne mete

Sistem LGK-82 dizajniran je da konvencionalne, nenavođene bombe transformiše u visokotehnološko "pametno" naoružanje

LGK-82. Platforma X

B. S.

12.4.2026

Turski lider u odbrambenoj industriji, kompanija Aselsan, uputila je zvaničnu potvrdu da su procesi serijske proizvodnje i distribucije domaćih kompleta za lasersko usmjeravanje LGK-82 u punom zamahu. 

Ovom ključnom koraku prethodila je faza rigoroznih fabričkih provjera i uspješno okončanih prijemnih testova, čime je potvrđena spremnost sistema za operativnu upotrebu.

Maksimalna preciznost

Sistem LGK-82 dizajniran je da konvencionalne, nenavođene bombe transformiše u visokotehnološko "pametno" naoružanje. Njegovu primjenu odlikuje nekoliko presudnih faktora:

Hirurška preciznost - napredna tehnologija omogućava izuzetno tačne napade, ne samo na statične objekte, već i na ciljeve koji su u pokretu.

Minimalna kolateralna šteta - zahvaljujući sofisticiranom laserskom navođenju, udari su fokusirani isključivo na metu, čime se opasnost po civilno stanovništvo i okolnu infrastrukturu svodi na najmanju moguću mjeru.

Suverenitet domaće tehnologije - kompletan razvojni put i proizvodni proces plod su turskog inženjerskog znanja, što direktno doprinosi jačanju autonomije i nezavisnosti turske namjenske industrije.

Jačanje strateških kapaciteta

Prelazak iz testne faze u etapu masovne isporuke nosi veliku težinu za tursko ratno vazduhoplovstvo.

Hangar Aselsan. Platforma X

Ovim putem vojska dobija pouzdano, ali i ekonomski isplativo sredstvo za izvršavanje kompleksnih borbenih zadataka u savremenim uslovima ratovanja.

Predstavnici kompanije ističu da će dinamika kontinuirane isporuke garantovati stabilnost i stalnu popunjenost vojnih arsenala ovim strateški važnim odbrambenim resursima.

# RAKETA
# TURSKA
# LGK-82
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.