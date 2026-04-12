Turska uvodi LGK-82, laserski navođeni sistem od kojeg strijepe pokretne mete

Turski lider u odbrambenoj industriji, kompanija Aselsan, uputila je zvaničnu potvrdu da su procesi serijske proizvodnje i distribucije domaćih kompleta za lasersko usmjeravanje LGK-82 u punom zamahu.

Ovom ključnom koraku prethodila je faza rigoroznih fabričkih provjera i uspješno okončanih prijemnih testova, čime je potvrđena spremnost sistema za operativnu upotrebu.

Maksimalna preciznost

Sistem LGK-82 dizajniran je da konvencionalne, nenavođene bombe transformiše u visokotehnološko "pametno" naoružanje. Njegovu primjenu odlikuje nekoliko presudnih faktora:

Hirurška preciznost - napredna tehnologija omogućava izuzetno tačne napade, ne samo na statične objekte, već i na ciljeve koji su u pokretu.

Minimalna kolateralna šteta - zahvaljujući sofisticiranom laserskom navođenju, udari su fokusirani isključivo na metu, čime se opasnost po civilno stanovništvo i okolnu infrastrukturu svodi na najmanju moguću mjeru.