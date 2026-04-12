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GEOPOLITIČKA ANALIZA

Američki trijumf uz visoku cijenu: Iako su iranske fregate uništene, Teheran priprema brutalan odgovor

Iran je izgubio 80 do 90 posto svojih pomorskih sposobnosti. Posljednjih 10 posto predstavlja najteži dio, poručuje penzionisani viceadmiral Harvard

Iranska fregata. Wikipedia

B. S.

12.4.2026

Iako su Sjedinjene Američke Države uspjele eliminisati značajan dio iranskih pomorskih snaga, ključni segment koji Teheran koristi za dominaciju nad strateškim Hormuškim moreuzom ostao je operativan. 

Dok je regularna mornarica Irana primarno upravljala velikim plovilima radi međunarodnog prestiža, paravojni Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) razvio je ogromnu flotu agilnih i brzih čamaca. 

Prema pisanju Wall Street Journal, ova flota je namjenski građena za asimetrično ratovanje, korištenjem projektila, mina i prepada na trgovačke rute, a takve kapacitete je izuzetno teško potpuno neutralisati.

Dva lica iranske moći na moru

Stručnjak Farzin Nadimi, viši saradnik na Washingtonskom institutu, ističe da je više od 60 posto flote jurišnih brodova Revolucionarne garde i dalje u funkciji. 

- Oni su i dalje prijetnja - upozorio je Nadimi.

Nakon dogovora o kratkotrajnom prekidu vatre u zamjenu za slobodan prolaz kroz moreuz, Iran je putem radija uputio oštra upozorenja: svaki brod koji pokuša proći bez direktnog odobrenja Revolucionarne garde suočava se s rizikom potapanja. 

Rezultati su vidljivi odmah, prvog dana primirja moreuzom su prošla tek četiri broda, što je drastičan pad u odnosu na uobičajenih 100 plovila dnevno. 

Teheran je posrednicima jasno poručio da planira ograničiti promet na svega desetak brodova svakog dana.

Dodatnu paniku izazvalo je iransko upozorenje o postavljenim protivbrodskim minama u glavnom kanalu. Savjetovali su brodovima da koriste nove rute uz iransku obalu, pod nadzorom Garde. 

Ovo je potvrdilo ranije sumnje Vašingtona (Washingtona) da je Iran zaista minirao ovaj ključni plovni put.

- Njihova asimetrična strategija daje rezultate - ocijenio je Dejvid De Roš (David Des Roches), bivši zvaničnik Pentagona zadužen za politiku Perzijskog zaljeva. 

Ipak, kao odgovor na ove blokade, dva američka razarača s navođenim projektilima prkosno su prošla kroz moreuz u subotu, što su potvrdili vojni izvori.

Razmjere uništenja regularne flote

Blokada moreuza, kroz koji prolazi petina svjetskih zaliha nafte, uzrokovala je skok cijena na preko 100 dolara po barelu. Iran je svoju kontrolu demonstrirao napadima na više od 20 trgovačkih brodova. Iako Teheran može koristiti dronove i rakete s kopna, ratni brodovi su mu omogućavali neposredni nadzor i presretanje plovila.

Američko Centralno zapovjedništvo (Centcom) izvijestilo je da je do 6. aprila potopljeno više od 155 iranskih plovila. 

Iako su snimke pokazale devastaciju, najveći dio štete pretrpjela je konvencionalna mornarica. 

Jedan od najtežih udara bio je napad američke podmornice na brod IRIS Dena u Indijskom okeanu, pri čemu je poginulo najmanje 87 od 180 članova posade.

Analitičar Aleks Pejp (Alex Pape) iz firme Janes navodi da je iranska mornarica ostala bez šest od sedam fregata, obje korvete i jedne od tri okeanske podmornice. 

Do marta su četiri njihova najvažnija borbena broda bila trajno onesposobljena.

Gubici i otpornost Revolucionarne garde

Nisu svi udari pogodili samo regularnu vojsku. Uništen je i moderni katamaran IRIS Shahid Sayyad Shirazi, kao i Shahid Bagheri, najveći nosač dronova u Perzijskom zaljevu. Nicholas Carl iz American Enterprise Institutea naglašava da je ovaj potonji služio kao ključna mobilna platforma za helikoptere i projektile.

Međutim, snaga Revolucionarne garde leži u brojnosti malih brodova. Hormuški moreuz je na najužem dijelu širok svega 32 kilometra, što pogoduje ovakvim plovilima. 

Kris Long (Chris Long), bivši britanski oficir, objašnjava da Iran koristi podzemna skloništa u stijenama za sakrivanje stotina čamaca koje je teško uočiti satelitom. 

- SAD-u će trebati dugo vremena da sve to uništi - dodao je Long.

Tehnologija dronova i taktika straha

Iran je asimetričnu doktrinu usavršio nakon poraza 1988. godine. 

Od kraja februara zabilježeno je 50 napada na brodove, uključujući i upotrebu bespilotnih čamaca s eksplozivom, sličnih onima koje koriste Huti u Jemenu. 

Napadi na tankere poput Safesea Vishnu dokazuju efikasnost ove tehnologije.

Čak i kada su u pitanju samo prijetnje minama, one djeluju. Strah je toliki da pojedini kapetani, uprkos naredbama, odbijaju prolazak kroz moreuz. 

Zaključno, gubitak velikih fregata nije oduzeo Iranu moć da zatvori plovni put, jer hiljade mina mogu postaviti čak i s običnih ribarskih brodica.

Penzionisani viceadmiral Robert Harvard (Robert Harward) sumirao je situaciju: 

- Iran je izgubio 80 do 90 posto svojih pomorskih sposobnosti. No, posljednjih 10 posto predstavlja najteži dio.

# IRAN
# SAD
# IRANIAN FREGATA
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