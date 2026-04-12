Američki trijumf uz visoku cijenu: Iako su iranske fregate uništene, Teheran priprema brutalan odgovor

Iako su Sjedinjene Američke Države uspjele eliminisati značajan dio iranskih pomorskih snaga, ključni segment koji Teheran koristi za dominaciju nad strateškim Hormuškim moreuzom ostao je operativan.

Dok je regularna mornarica Irana primarno upravljala velikim plovilima radi međunarodnog prestiža, paravojni Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) razvio je ogromnu flotu agilnih i brzih čamaca.

Prema pisanju Wall Street Journal, ova flota je namjenski građena za asimetrično ratovanje, korištenjem projektila, mina i prepada na trgovačke rute, a takve kapacitete je izuzetno teško potpuno neutralisati.

Dva lica iranske moći na moru

Stručnjak Farzin Nadimi, viši saradnik na Washingtonskom institutu, ističe da je više od 60 posto flote jurišnih brodova Revolucionarne garde i dalje u funkciji.

- Oni su i dalje prijetnja - upozorio je Nadimi.

Nakon dogovora o kratkotrajnom prekidu vatre u zamjenu za slobodan prolaz kroz moreuz, Iran je putem radija uputio oštra upozorenja: svaki brod koji pokuša proći bez direktnog odobrenja Revolucionarne garde suočava se s rizikom potapanja.

Rezultati su vidljivi odmah, prvog dana primirja moreuzom su prošla tek četiri broda, što je drastičan pad u odnosu na uobičajenih 100 plovila dnevno.

Teheran je posrednicima jasno poručio da planira ograničiti promet na svega desetak brodova svakog dana.

Dodatnu paniku izazvalo je iransko upozorenje o postavljenim protivbrodskim minama u glavnom kanalu. Savjetovali su brodovima da koriste nove rute uz iransku obalu, pod nadzorom Garde.

Ovo je potvrdilo ranije sumnje Vašingtona (Washingtona) da je Iran zaista minirao ovaj ključni plovni put.

- Njihova asimetrična strategija daje rezultate - ocijenio je Dejvid De Roš (David Des Roches), bivši zvaničnik Pentagona zadužen za politiku Perzijskog zaljeva.

Ipak, kao odgovor na ove blokade, dva američka razarača s navođenim projektilima prkosno su prošla kroz moreuz u subotu, što su potvrdili vojni izvori.

Razmjere uništenja regularne flote

Blokada moreuza, kroz koji prolazi petina svjetskih zaliha nafte, uzrokovala je skok cijena na preko 100 dolara po barelu. Iran je svoju kontrolu demonstrirao napadima na više od 20 trgovačkih brodova. Iako Teheran može koristiti dronove i rakete s kopna, ratni brodovi su mu omogućavali neposredni nadzor i presretanje plovila.