Tramp najavio blokadu Hormuškog moreuza: "Zaustavljat ćemo brodove koji plaćaju Iranu ilegalnu cestarinu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je na platformi Truth Social da će Ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država pokrenuti blokadu Hormuškog moreuza za sve brodove koji su, kako tvrdi, platili prolazak Iranu.

Prema njegovim riječima, cilj je onemogućiti ono što naziva "ilegalnom cestarom" i spriječiti, kako navodi, finansiranje Irana kroz pomorski saobraćaj.

Tramp je naveo da je sastanak u Islamabadu prošao dobro i da je većina tačaka usaglašena, ali da je sporno pitanje ostala nuklearna energija.

U objavi je poručio da će američka mornarica započeti proces presretanja svih brodova u međunarodnim vodama koji su platili Iranu za prolazak kroz moreuz, dodajući da "niko neće imati siguran prolaz ako učestvuje u iznuđivanju".

Također je naveo da postoje tvrdnje iz iranske delegacije o mogućim minama u području moreuza, zbog čega će, kako tvrdi, američke snage provoditi i operacije deminiranja.