Nakon propasti pregovora: Izraelskoj vojsci naređeno da pređe u stanje pojačane pripravnosti

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-pukovnik Ejal Zamir, izdao je naređenje da oružane snage budu u stanju pojačane pripravnosti i da se pripreme za mogućnost novog sukoba s Iranom.

Informaciju je objavio izraelski portal Ynet News, nakon što su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, održani u Islamabadu, završeni bez dogovora.

Podsjetimo, ranije je između SAD, Izraela i Irana bio postignut dvosedmični prekid vatre, koji je otvorio prostor za razgovore o trajnom miru. Međutim, uprkos dugim pregovorima koji su trajali 21 sat, strane nisu uspjele postići sporazum.

Trenutno nema najava o nastavku pregovora niti o održavanju nove runde razgovora.