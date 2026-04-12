Tramp otkrio naredne korake: „Ja i moj 'mali brat' Bibi smo najefikasniji tim koji možete zamisliti“

TRUMP OTKRIO NAREDNE KORAKE: Najavio upotrebu lasera koji tope sve pred sobom pa poručio: „Ja i moj 'mali brat' Bibi smo najefikasniji tim koji možete zamisliti“

U dramatičnom obraćanju, predsjednik SAD-a Donald Trump poslao je najbrutalniju poruku iranskom režimu do sada. Uz najavu upotrebe laserskog oružja koje "topi dronove" i totalnu blokadu svjetskih energetskih puteva, Trump poručuje: "Ili 100% naših uslova, ili totalno uništenje!"

Svijet se nalazi na ivici neviđene eskalacije na Bliskom istoku nakon serije šokantnih izjava predsjednika Donalda Trumpa u emisiji "Sunday Morning Futures". Trump je potvrdio da su pregovori s Iranom, koji su trajali iscrpljujućih 21 sat, praktično propali jer Teheran ne odustaje od nuklearnih ambicija.

"Power Plant Day": Sat vremena do potpunog mraka

Predsjednik Trump je otvoreno zaprijetio da američka vojna sila može neutralisati Iran u rekordnom roku.

Energetski kolaps: "Mogu uništiti Iran u jednom danu. U samo jedan sat mogu sravniti svaku njihovu elektranu. Ako to uradim, trebat će im 10 godina da ih poprave – zapravo, nikada se neće oporaviti", izjavio je prvi čovjek SAD-a.

Laserska nadmoć: Opisao je novu tehnologiju kojom SAD dominiraju na ratištu: "Imamo lasersko oružje koje bukvalno istopi dron u sekundi. To je prelijepo za vidjeti."

Blokada Hormuza: "Trumpov zaljev" i energetska omča

Jedna od najtežih najava odnosi se na pomorsku blokadu tjesnaca Hormuz, ključne tačke kroz koju prolazi 20% svjetske nafte i LNG-a.

Ekonomski rat: Trump je poručio da Iranu više neće biti dozvoljeno da zarađuje od nafte. "Blokada će biti efikasna vrlo brzo. Slično je onome što smo uradili Venecueli, ali na mnogo višem nivou."

Geopolitički branding: U svom stilu, priznao je da je razmišljao o preimenovanju ovog strateškog prolaza: "Razmišljao sam da ga nazovem 'Trumpov zaljev' (Gulf of Trump), ali sam zasad odustao... možda to ipak ne bi prošlo kod svih."

Pakt "Veliki i Mali brat": Bibi i tajna saradnja

Predsjednik je ogolio i odnose s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, opisujući njihovu saradnju kao savršeno podmazanu mašinu.

Neraskidivo savezništvo: "Kao što je Bibi rekao – mi smo Veliki brat, a oni su Mali brat. To je nevjerovatno partnerstvo i najefikasniji tim koji možete zamisliti," naglasio je Trump, dajući do znanja da Izrael ima punu podršku Washingtona.

Napad na NATO i "izdajničke" medije

Predsjednik Trump nije štedio ni saveznike, ali ni američke medijske gigante.

Razočarenje u NATO: Izrazio je ogorčenje što NATO nije pružio punu podršku Americi protiv Irana, uprkos tome što SAD nastavljaju štititi Evropu i Ukrajinu od Rusije.

Rat protiv "Fake News": Ponovo je žestoko napao CNN, New York Times i NBC, nazivajući njihovo izvještavanje "gotovo izdajničkim" (treasonous) jer, prema njegovim riječima, namjerno skrivaju istinu o iranskoj slabosti.