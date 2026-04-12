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PUTIN PREUZIMA SCENU

Odmah nakon propasti pregovora Irana sa SAD, ruski lider pozvao Pezeškijana i ponudio pomoć

Pregovori su na kraju propali, a obje delegacije napustile su zemlju bez sporazuma

AP

D. H.

12.4.2026

Rruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je s iranskim kolegom Masoudom Pezeshkianom nakon neuspjeha američko-iranskih pregovora u Islamabadu te ponudio pomoć Rusije u postizanju mirovnog rješenja na Bliskom istoku, prenosi Al Jazeera.

"Vladimir Putin je istaknuo spremnost Rusije da nastavi pomagati u potrazi za političkim i diplomatskim rješenjem sukoba te posredovati u naporima za postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku", saopćio je Kremlj nakon razgovora.

Podsjetimo, višesatni pregovori SAD-a i Irana u Islamabadu završili su bez dogovora nakon više od 21 sata razgovora. Ključni prijepor bio je oko Hormuškog moreuza – Washington je tražio njegovo potpuno otvaranje, dok je Teheran insistirao na zadržavanju kontrole.

Uprkos snažnom posredovanju Pakistana i kratkotrajnim signalima napretka, pregovori su na kraju propali, a obje delegacije napustile su zemlju bez sporazuma.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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