Mađarska obara sve rekorde: Izbori kakvi se ne pamte, više od 74 posto birača već glasalo!

Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj zabilježen je historijski odziv birača, a već do 17 sati srušen je rekord iz moderne političke historije ove zemlje.

Prema posljednjim podacima, na birališta je izašlo čak 74,23 posto građana s pravom glasa, čime je već u toku dana nadmašena ukupna izlaznost iz 2002. godine, kada je iznosila 73,51 posto.

Interesovanje birača ove godine daleko je veće nego u prethodnim izbornim ciklusima. Tako je 2022. godine do 17 sati glasalo 62,92 posto birača, dok je 2018. ta brojka iznosila 63,21 posto.

Do sada je svoje biračko pravo iskoristilo više od 5,5 miliona građana, što potvrđuje ogroman interes za ove izbore.

Nakon glasanja, premijer Viktor Orban poručio je da bi njegova stranka Fides morala doživjeti “težak poraz” kako bi se povukao s čela partije. Istakao je i da je zemlja jedinstvena u suočavanju s izazovima koji dolaze.

S druge strane, lider opozicione stranke Tisa Peter Mađar uputio je kratku poruku biračima, pozivajući na promjene mirnim putem. Naglasio je da građani danas biraju između različitih političkih pravaca i vrijednosti.

Prvi rezultati očekuju se večeras nakon zatvaranja biračkih mjesta.