Oštra prijetnja iz Irana: "Neprijatelji će upasti u smrtonosne vrtloge"

Iranska Revolucionarna garda uputila je oštru prijetnju da će svaki "pogrešan potez" neprijatelja dovesti do, kako su naveli, "smrtonosnih vrtloga" u Hormuškom moreuzu.

U objavi na društvenoj mreži X, pomorska komanda Garde poručila je da iranske sigurnosne snage imaju potpunu kontrolu nad moreuzom, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) naredio pomorsku blokadu ključne svjetske plovne rute.

Navodi se i da iranski dronovi u realnom vremenu nadziru cijelo područje i prate sva kretanja brodova u zoni moreuza.

Prema iranskim tvrdnjama, kontrola nad Hormuškim moreuzom ostaje njihova ključna strateška prednost, a svaka eskalacija dodatno utiče na globalna energetska tržišta i cijene nafte.