Ben-Gvirova posjeta kompleksu džamije Al-Aqsa izazvala osude Jordana i upozorenja Palestinaca

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir u nedjelju je posjetio kompleks Al-Aqsa džamije u jerusalemskom Starom gradu, tražeći veći pristup jevrejskim posjetiocima i izazivajući osudu Jordana i upozorenja palestinskog rukovodstva.

Prema decenijama starom, osjetljivom dogovoru s vjerskim vlastima, upravu nad lokalitetom vodi jordanska vjerska fondacija, a Jevrejima je dopušteno da ga posjećuju, ali ne i da se na njemu mole. Svaki nagovještaj da bi Izrael mogao mijenjati ova pravila ranije je izazivao negodovanje muslimana i dovodio do izbijanja nasilja.

Tokom posjete, Ben-Gvir je u video snimku snimljenom na licu mjesta izjavio: "Danas se osjećam kao vlasnik ovdje. Još uvijek ima više toga što treba uraditi, više toga što treba unaprijediti. Neprestano potičem premijera Benjamina Netanyahua da učini još i još, moramo nastaviti uzlaznom putanjom."

Njegov portparol je naveo da ministar traži veći pristup i dozvole za molitvu za jevrejske posjetioce te da je Ben-Gvir na lokaciji i sam obavio molitvu.

Jordansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da smatra Ben-Gvirovu posjetu kršenjem dogovorenog statusa quo na tom mjestu te "skrnavljenjem njegove svetosti, osuđujućom eskalacijom i neprihvatljivom provokacijom".

Iz kabineta palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa poručeno je da takvi potezi mogu dodatno destabilizirati region.

U sličnim ranijim situacijama, nakon Ben-Gvirovih posjeta i izjava, Netanyahu je saopćavao da nema promjene u izraelskoj politici održavanja postojećeg statusa quo na kompleksu.