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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp zaprijetio Kini: Uvodi carine od 50 posto zbog podrške Iranu

Washington upozorava Peking zbog moguće vojne pomoći u sukobu na Bliskom istoku

Donald Tramp. AP

B. A.

12.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio je Kini uvođenjem carina do 50 posto na robu, ukoliko Peking bude vojno pomagao Iranu u aktuelnom sukobu na Bliskom istoku.

U izjavi za Fox News, Tramp je poručio da će se Kina suočiti s ozbiljnim ekonomskim posljedicama ukoliko bude uključena u takve aktivnosti.

- Ako budu u tome uhvaćeni, suočit će se s carinama do 50 posto - rekao je američki predsjednik.

Kako se navodi, Tramp bi sredinom maja trebao otputovati u Peking, gdje je planiran sastanak s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), nakon što je ranije odgođen zbog situacije na Bliskom istoku.

Prema informacijama koje prenosi CNN, američke obavještajne službe procjenjuju da se Kina priprema isporučiti sisteme protuzračne odbrane Iranu u narednim sedmicama.

Navodi se i da postoje indicije kako bi se te isporuke mogle odvijati preko trećih zemalja kako bi se prikrilo njihovo porijeklo.

# SAD
# KINA
# PRIJETNJA
# DONALD TRUMP
# XI JINPING
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