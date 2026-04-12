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ODLAZAK ORBANA?

Kladionice pokazuju: Mađar apsolutni favorit za pobjedu na izborima

Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 miliona dolara opklada

AP

D. H.

12.4.2026

Prognoze ishoda izbora na platformi Polymarket idu značajno protiv Viktor Orbán: opozicioni kandidat Péter Magyar vodi sa čak 83 posto, u poređenju s Orbánom koji je u 18:15 sati imao samo 17 posto vjerovatnoće da će ponovo postati premijer Mađarske.

Polymarket je internet platforma na kojoj se ljudi mogu kladiti na gotovo sve – od toga koja će pjesma biti najslušanija na Spotify, do toga koliko će puta Donald Trump u jednom danu izgovoriti riječ „strašno“.

Tokom administracije Joe Biden, ova neregulisana stranica bila je zabranjena u SAD-u, iako joj se moglo pristupiti putem VPN-a.

Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 miliona dolara opklada.

# MAĐARSKA
# PETER MAGYAR
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