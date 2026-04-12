Kladionice pokazuju: Mađar apsolutni favorit za pobjedu na izborima

Prognoze ishoda izbora na platformi Polymarket idu značajno protiv Viktor Orbán: opozicioni kandidat Péter Magyar vodi sa čak 83 posto, u poređenju s Orbánom koji je u 18:15 sati imao samo 17 posto vjerovatnoće da će ponovo postati premijer Mađarske.

Polymarket je internet platforma na kojoj se ljudi mogu kladiti na gotovo sve – od toga koja će pjesma biti najslušanija na Spotify, do toga koliko će puta Donald Trump u jednom danu izgovoriti riječ „strašno“.

Tokom administracije Joe Biden, ova neregulisana stranica bila je zabranjena u SAD-u, iako joj se moglo pristupiti putem VPN-a.

Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 miliona dolara opklada.