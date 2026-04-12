Podaci Mediana: Mađar na 55,5 posto glasova, blizu su dvotrećinske većine, Orban ide u opoziciju

Mađarski institut Median objavio je prve podatke o izborima u Mađarskoj, prema kojima opozicioni blok Tisa Petera Mađara osvaja 55,5 posto glasova.

Fides aktuelnog premijera Viktora Orbana bi trebao osvojiti 37,9 posto glasova. Desničarski pokret Naša domovina (Mi Hazánk) prema ovim procjenama osvaja 3,9% glasova (što je ispod cenzusa od 5%).

Kada se ovi podaci pretoče u mandate, to znači da je Tisa blizu dvotrećinske većine u parlamentu, sa procijenjenih 131–139 mandata, dok bi Fides osvojio između 59 i 67 mandata. Mađarski parlament ima ukupno 199 mjesta.

Ove izbore obilježila je rekordna izlaznost, pa je do 18:30 sati glasalo 77,80 posto ljudi.

Nije riječ o klasičnoj izlaznoj anketi, nego je riječ o istraživanju na velikom uzorku koje je sprovedeno u posljednja tri dana.

Podsjećamo, Viktor Orban je premijer Mađarske od 2010. godine, a obnašao je premijersku poziciju u jednom mandatu i 90-ih godina.