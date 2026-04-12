Napetosti u Hormuzu: Iran objavio snimak upozorenja američkom razaraču

Na snimku se, prema navodima iz Teherana, čuje upozorenje američkom razaraču da promijeni kurs i udalji se, uz prijetnju da će u suprotnom biti otvorena vatra.

Iranska državna televizija objavila je snimak za koji tvrdi da prikazuje trenutak kada pomorske snage Islamske revolucionarne garde izdaju ultimatum američkom ratnom brodu u Hormuškom moreuzu.

Iranski izvori tvrde da je brod krenuo iz luke Fujairah prema Hormuškom moreuzu te da je putem posrednika u Pakistan upućeno upozorenje da će biti meta u roku od 30 minuta ukoliko nastavi kretanje.

Prema tim tvrdnjama, nakon reakcije iranskih snaga američki razarač je zaustavio kretanje i povukao se iz pravca moreuza.

S druge strane, američki zvaničnici iznose drugačiju verziju događaja, navodeći da su ratni brodovi prošli kroz moreuz u pravcu Arapskog mora, a zatim se vratili u Zaljev u okviru operacije slobode plovidbe u međunarodnim vodama.

Dodatnu konfuziju izazvao je Axios, koji tvrdi da su američki brodovi ipak prošli kroz moreuz, čime se direktno dovode u pitanje navodi iranskih medija.

Uslijed ovih oprečnih informacija, situacija oko Hormuškog moreuza dodatno se komplikuje, dok obje strane iznose različite verzije događaja.