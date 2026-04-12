Prvo obraćanje Mađara: Oprezno smo optimistični, Mađarska danas nije demokratski funkcionalna država

Peter Mađar obratio se pristalicama u svom izbornom štabu nakon zatvaranja birališta, uz oduševljenje i glasno odobravanje okupljenih, nakon što su mu ankete dale prednost.

– Na osnovu informacija koje imamo, mi smo optimistični, oprezno optimistični. Neću o detaljima, ali želim da vam zahvalim – poručio je na početku obraćanja.

Tokom govora ponovio je i ranije iznesene kritike na račun izbornog procesa.

– U funkcionalnoj demokratiji sloboda izbora bi trebalo da bude zagarantovana, ali nažalost Mađarska danas nije demokratski funkcionalna država i rad volontera bio je potreban, na čemu im zahvaljujem. Želio bih da zahvalim kolegama na zaustavljanju mnogih izbornih prevara – rekao je Mađar.

Istakao je i da postoje određene nelogičnosti u dosadašnjim rezultatima.

– Fides je pobijedio na mjestima gdje je izlaznost manja nego 2022. ili 2018. godine, što je u suprotnosti sa trendom u ostatku zemlje.

Naglasio je da se konačni rezultati još uvijek čekaju, ali je ranije izrazio optimizam zasnovan na velikoj izlaznosti i prikupljenim podacima, ocijenivši da to pokazuje koliko su građani svjesni značaja izbora.

– Ovo je postalo, i bit će, praznik demokratije – zaključio je Mađar, dok su ga okupljeni pozdravili aplauzom i povicima podrške.