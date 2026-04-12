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RAT U ZALJEVU

Irak šalje pomoć Libanu nakon napada: Podrška usred eskalacije sukoba

Premijer obećao gorivo, hranu i hitnu pomoć pogođenom stanovništvu

Napad na Liban. Platfroma X

B. A.

12.4.2026

Predsjednik Žozef Aun (Joseph Aoun) primio je poziv iračkog premijera Mohamed Šija al-Sudani (Mohammed Shia al-Sudani), koji je izrazio saučešće nakon nedavnih izraelskih napada na Liban.

Kako je saopćeno iz libanskog predsjedništva, al-Sudani je osudio napade i potvrdio podršku Iraka libanskom narodu, naglašavajući važnost očuvanja sigurnosti i suvereniteta države.

Irački premijer je tom prilikom najavio i slanje hitne pomoći, uključujući gorivo, zalihe hrane i druge materijale za ublažavanje posljedica napada.

U međuvremenu, izraelske snage intenzivirale su napade na jug Libana, kao i na područja sjeverno od rijeke Litani i južno od rijeke Zahrani. Borbe su zabilježene u više gradova, uključujući Khiam i Nabatieh, dok su snažni udari pogodili i okolinu Tira i Kane.

Posebna pažnja usmjerena je na grad Bint Džbeil, koji ima veliki strateški i simbolički značaj. Prema sigurnosnim izvorima, izraelske snage preuzele su kontrolu nad ulazima u grad, što im daje taktičku prednost u daljim operacijama.

Situacija na terenu ostaje izuzetno napeta, dok se sukobi nastavljaju i humanitarna kriza produbljuje.

# LIBAN
# NAPADI
# POMOĆ
# EKSLACIJA SUKOBA
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