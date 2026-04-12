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POMORSKI SAOBRAĆAJ

Tankerima poručeno da ne plaćaju Iranu prolaz kroz Hormuški moreuz

Brodarske kompanije upozorene na rizik i nelegalnost mogućih taksi za siguran prolaz

Hormuški moreuz. Platforma X

B. A.

12.4.2026

Vlasnicima naftnih tankera upućen je savjet da ne plaćaju Iranu naknade za prolazak kroz Hormuški moreuz, uprkos nedavnim pokušajima dogovora o prekidu vatre koji još uvijek nisu doveli do normalizacije pomorskog saobraćaja.

Iako je raniji sporazum o primirju predviđao ponovno otvaranje ključne svjetske rute, Iran i dalje insistira da brodovi moraju tražiti dozvolu za prolaz, uz upozorenja da bi mogli biti meta napada ukoliko to ne učine. Pojavile su se i informacije da bi se mogla uvoditi naknada za "siguran prolaz".

Iz udruženja brodara Intertanko poručuju da je takva praksa neprihvatljiva, te upozoravaju kompanije da izbjegavaju plaćanje bilo kakvih neformalnih taksi.

U isto vrijeme, navodi se da je američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vens) učestvovao u razgovorima s iranskim predstavnicima u Islamabadu, ali da su pregovori o primirju i regulisanju plovidbe u ovoj fazi ostali bez konkretnog dogovora.

Brodarske kompanije i dalje upozoravaju na visok sigurnosni rizik u području moreuza, ističući da će izbjegavati rutu dok se ne uspostavi potpuna sigurnost i međunarodni nadzor slobodne plovidbe.

Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije naglašava da međunarodni moreuzi moraju ostati otvoreni za slobodnu plovidbu bez dodatnih naknada ili ograničenja.

Zbog trenutne situacije, promet kroz Hormuški moreuz značajno je smanjen, što već izaziva poremećaje na globalnom tržištu energije i povećanje cijena goriva i drugih ključnih resursa.

# NAKNADE
# TANKERI
# HORMUŠKI MOREUZ
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