Tankerima poručeno da ne plaćaju Iranu prolaz kroz Hormuški moreuz

Vlasnicima naftnih tankera upućen je savjet da ne plaćaju Iranu naknade za prolazak kroz Hormuški moreuz, uprkos nedavnim pokušajima dogovora o prekidu vatre koji još uvijek nisu doveli do normalizacije pomorskog saobraćaja.

Iako je raniji sporazum o primirju predviđao ponovno otvaranje ključne svjetske rute, Iran i dalje insistira da brodovi moraju tražiti dozvolu za prolaz, uz upozorenja da bi mogli biti meta napada ukoliko to ne učine. Pojavile su se i informacije da bi se mogla uvoditi naknada za "siguran prolaz".

Iz udruženja brodara Intertanko poručuju da je takva praksa neprihvatljiva, te upozoravaju kompanije da izbjegavaju plaćanje bilo kakvih neformalnih taksi.

U isto vrijeme, navodi se da je američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vens) učestvovao u razgovorima s iranskim predstavnicima u Islamabadu, ali da su pregovori o primirju i regulisanju plovidbe u ovoj fazi ostali bez konkretnog dogovora.

Brodarske kompanije i dalje upozoravaju na visok sigurnosni rizik u području moreuza, ističući da će izbjegavati rutu dok se ne uspostavi potpuna sigurnost i međunarodni nadzor slobodne plovidbe.