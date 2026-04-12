Politologinja tvrdi: Mađar je dijete sistema protiv kojeg se sad bori, promjena neće biti radikalno drugačija

Danas su u središnjem Dnevniku HRT-a tema bili parlamentarni izbori u Mađarskoj, a moguće posljedice dolaska opozicione stranke Tisza i Petera Magyara na vlast, kao i šta bi to moglo značiti za Evropsku uniju, ali i Hrvatsku, komentirala je politologinja Đana Luša.

Velika izlaznost birača na izborima uglavnom ide u korist opoziciji, istakla je Đana Luša, politologinja s Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, dodajući kako je takav odaziv “refleksija same kampanje koja je bila konfrontirajuća, personalizirana i prljava”.

„Opozicija, odnosno kandidat Magyar i njegova stranka Tisza, uspjeli su okupiti sve protivnike Orbana. Sve one koji su nezadovoljni situacijom u Mađarskoj, nedostatkom vladavine prava i načinom funkcioniranja pravosuđa, obrazovnim sistemom i korupcijom“, rekla je.

„Opozicija mora dobiti puno više glasova od Orbana“

„Vjerujem da je takva kampanja, u kojoj je Peter Magyar obilazio sve krajeve Mađarske i bio izuzetno aktivan, također mobilizirala i Orbanove pristalice“, dodala je. Luša se osvrnula na kombinirani izborni sistem u Mađarskoj koji ide u korist trenutno vladajuće stranke, ocijenivši da će to otežati put opozicionoj Tiszi ka vlasti.

„To je kombinacija proporcionalnog i većinskog izbornog sistema, koja je dodatno nadopunjena kompenzacijskim glasovima, prekrajanjem izbornih jedinica i činjenicom da je Fidesz, odnosno Orban, na vlasti već 16 godina, tokom kojih je donio zakonodavstvo i kreirao izborni sistem koji definitivno ide u korist vladajućoj stranci“, pojasnila je.

„Opozicija, ako želi vladati Mađarskom, mora osvojiti znatno više glasova nego Orbanova stranka i to je velika otežavajuća okolnost“, ustvrdila je. Evropska unija nada se velikom zaokretu u vanjskoj politici Mađarske ukoliko Peter Magyar osvoji vlast, ali činjenica je da on dijeli neka stajališta Viktora Orbana po tom pitanju.

„Situacija će ostati manje-više ista“

Posebno kada je riječ o protivljenju paktu o migracijama i slanju oružja Ukrajini, zbog čega Luša smatra da će „doći do evolucije u mađarskoj vanjskoj politici, ali ne i revolucije“.

„Peter Magyar je dijete tog sistema koji se sada bori protiv njega. Dolazi iz iste stranke, a supruga mu je bila ministrica pravde. EU bi mogao profitirati od činjenice da će lakše komunicirati s Magyarom te da će u nekim situacijama donošenje odluka biti olakšano, odnosno da Mađarska neće ulagati veto na ključne politike poput pomoći Ukrajini“, smatra Luša.