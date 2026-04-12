Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVLJENI NOVI REZULTATI

Karta najbolje pokazuje razmjere fijaska Orbana: Skoro kompletna Mađarska je za Mađara

Trenutno je stranka Tisa na 128 mandata, a Fides je na 62 mandata

Veliki fijasko. Screenshot

S. S.

12.4.2026

Na osnovu podataka Nacionalne izborne komisije Mađarske sa 21,54 posto prebrojanih biračkih mjesta, stranka premijera Viktora Orbana Fides nakon 16 godina odlazi u opoziciju.

Kako se povećava broj prebrojanih biračkih mjesta, tako i prednost opozicionog bloka Tisa Petera Mađara dobija više mandata.

Trenutno je stranka Tisa na 128 mandata, a Fides je na 62 mandata. Ultradesničarska i neonacistička "Moja domovina" je prešla cenzus i trenutno je na osam mandata.

Na osnovu karte koja pokazuje gdje je ko ostvario pobjedu, skoro kompletna Mađarska je plava (za Tisu), dok je Fides ostvario pobjedu na svega nekoliko biračkih mjesta na kra

Novi rezultati. Screenshot

# VIKTOR ORBAN
# FIDESZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.