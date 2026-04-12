Karta najbolje pokazuje razmjere fijaska Orbana: Skoro kompletna Mađarska je za Mađara

Na osnovu podataka Nacionalne izborne komisije Mađarske sa 21,54 posto prebrojanih biračkih mjesta, stranka premijera Viktora Orbana Fides nakon 16 godina odlazi u opoziciju.

Kako se povećava broj prebrojanih biračkih mjesta, tako i prednost opozicionog bloka Tisa Petera Mađara dobija više mandata.

Trenutno je stranka Tisa na 128 mandata, a Fides je na 62 mandata. Ultradesničarska i neonacistička "Moja domovina" je prešla cenzus i trenutno je na osam mandata.

Na osnovu karte koja pokazuje gdje je ko ostvario pobjedu, skoro kompletna Mađarska je plava (za Tisu), dok je Fides ostvario pobjedu na svega nekoliko biračkih mjesta na kra