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JEFTINIJA ALTERNATIVA

Rat u Iranu mijenja navike vozača: Nagli skok potražnje za električnim automobilima u Evropi

Električna vozila bilježe rekordne upite na evropskim platformama

Električna vozila. Avaz

B. A.

12.4.2026

Zanimanje za električna vozila širom Evrope naglo je poraslo od početka rata u Iranu, jer su sve više cijene benzina i dizela natjerale potrošače da traže jeftinije alternative.

Internetske platforme za prodaju automobila u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Španiji bilježe značajan rast upita za električnim vozilima od početka sukoba. Prema podacima tržišta, u nekim slučajevima potražnja je skočila i za više od 50 posto u odnosu na prethodni period.

Stručnjaci navode da je rast cijena goriva, uz poremećaje u snabdijevanju nafte, postao ključni "okidač" za promjenu ponašanja kupaca. Posebno se ističe podatak da je dizel u pojedinim državama dostigao rekordne cijene, što je dodatno ubrzalo interes za električna i hibridna vozila.

Istovremeno, bilježi se pad interesovanja za klasične benzinske i dizelske automobile, dok hibridi takođe bilježe rast, ali znatno umjereniji.

Analitičari ističu da su vozači sve osjetljiviji na cijene energenata te da je ekonomska računica postala ključni faktor pri kupovini vozila. Iako se očekuje da će ovaj skok interesa vremenom oslabiti, stručnjaci smatraju da se tržište neće vratiti na prethodni nivo, već će električna vozila zadržati veći udio nego ranije.

# EVROPA
# RATNI SUKOBI
# ELEKTIČNA VOZILA
# JEFTINIJA ALTERNATIVA
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