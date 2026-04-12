Rat u Iranu mijenja navike vozača: Nagli skok potražnje za električnim automobilima u Evropi

Zanimanje za električna vozila širom Evrope naglo je poraslo od početka rata u Iranu, jer su sve više cijene benzina i dizela natjerale potrošače da traže jeftinije alternative.

Internetske platforme za prodaju automobila u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Španiji bilježe značajan rast upita za električnim vozilima od početka sukoba. Prema podacima tržišta, u nekim slučajevima potražnja je skočila i za više od 50 posto u odnosu na prethodni period.

Stručnjaci navode da je rast cijena goriva, uz poremećaje u snabdijevanju nafte, postao ključni "okidač" za promjenu ponašanja kupaca. Posebno se ističe podatak da je dizel u pojedinim državama dostigao rekordne cijene, što je dodatno ubrzalo interes za električna i hibridna vozila.

Istovremeno, bilježi se pad interesovanja za klasične benzinske i dizelske automobile, dok hibridi takođe bilježe rast, ali znatno umjereniji.