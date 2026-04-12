Izraelski tenkovi napali vozila UN-a: Oštećena mirovna vozila u Libanu

Izraelske snage su danas u dva navrata tenkom Merkava napale vozila mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), pri čemu je u jednom slučaju pričinjena značajna materijalna šteta, saopćeno je iz ove međunarodne misije.

Prema navodima UNIFIL-a, tokom protekle sedmice izraelski vojnici su ispaljivali tzv. "hice upozorenja" u području djelovanja mirovnih snaga, pri čemu su pogođena i oštećena jasno obilježena UN vozila. U jednom incidentu projektil je pao svega metar od mirovnjaka koji je upravo napustio vozilo.

Iz misije navode i da izraelske snage posljednjih dana kontinuirano ograničavaju kretanje mirovnih patrola na toj lokaciji, te da su dodatno uništavale sigurnosne kamere na više položaja duž Plave linije.

Također je saopćeno da su prozori na sjedištu UNIFIL-a u Naqouri prebojeni sprejem, čime je onemogućena vanjska vidljivost i nadzor okoline.

UNIFIL je upozorio da ovakve aktivnosti nisu u skladu s obavezama prema Rezoluciji Vijeća sigurnosti 1701, koja predviđa sigurnost i slobodu kretanja mirovnih snaga na terenu.