Kubanski predsjednik poručio SAD-u: "Ako bude rata, spremni smo umrijeti za domovinu"

Kubanski predsjednik Miguel Dijaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel) poručio je da ne postoji opravdanje za eventualnu vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država na Kubu, ističući da bi njegova zemlja u tom slučaju bila spremna na otpor i velike žrtve.

U intervjuu za NBC News, Dijaz-Kanel je odbacio zahtjeve iz Washingtona koji se odnose na političke promjene, uključujući višestranačke izbore i oslobađanje zatvorenika, naglasivši da se o ustavnom poretku Kube ne može pregovarati.

Poručio je da bi svaka invazija imala ozbiljne posljedice ne samo za Kubu, već i za SAD i cijelu regiju, te da bi zemlja reagovala odbranom "po svaku cijenu".

Kubanski predsjednik je u razgovoru također optužio Sjedinjene Američke Države za dugogodišnji ekonomski embargo, koji, kako tvrdi, predstavlja glavni uzrok ekonomskih problema u zemlji.