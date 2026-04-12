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SPREMNI NA OTPOR

Kubanski predsjednik poručio SAD-u: "Ako bude rata, spremni smo umrijeti za domovinu"

Miguel Dijaz-Kanel odbacio optužbe iz SAD-a i poručio da bi Kuba pružila otpor u slučaju vojne agresije

Miguel Dijaz-Kanel. Instagram

B. A.

12.4.2026

Kubanski predsjednik Miguel Dijaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel) poručio je da ne postoji opravdanje za eventualnu vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država na Kubu, ističući da bi njegova zemlja u tom slučaju bila spremna na otpor i velike žrtve.

U intervjuu za NBC News, Dijaz-Kanel je odbacio zahtjeve iz Washingtona koji se odnose na političke promjene, uključujući višestranačke izbore i oslobađanje zatvorenika, naglasivši da se o ustavnom poretku Kube ne može pregovarati.

Poručio je da bi svaka invazija imala ozbiljne posljedice ne samo za Kubu, već i za SAD i cijelu regiju, te da bi zemlja reagovala odbranom "po svaku cijenu".

Kubanski predsjednik je u razgovoru također optužio Sjedinjene Američke Države za dugogodišnji ekonomski embargo, koji, kako tvrdi, predstavlja glavni uzrok ekonomskih problema u zemlji.

# SAD
# MIGUEL DÍAZ-CANEL
# KUBANSKI PREDSJEDNIK
# OTPOR
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