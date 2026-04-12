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Prebrojano više od pola biračkih mjesta, Mađar je pomeo Orbana, prema trenutnim rezultatima ima dvotrećinsku većinu

Treba naglasiti da je opozicioni blok konzervatnog Mađara, koji je ranije dugi niz godina bio Orbanov saradnik, imao veliku podršku Brisela u predizbornoj kampanji

Peter Mađar. AP

S. S.

12.4.2026

Nacionalna izborna komisija Mađarske objavila je nove rezultate parlamentarnih izbora i sada je već jasno da premijer Mađarske Viktor Orban nakon 16 godina ide u opoziciju.

Prebrojano je više od pola biračkih mjesta, tačnije 53,45 posto biračkih, a prema tim rezultatima Tisza je osvojila 136 od 199 mjesta u parlamentu Mađarske.

To znači da će novi premijer Peter Mađar imati dvotrećinsku podršku u parlamentu.

Novi rezultati. Screenshot

Stranka Fides Viktora Orbana, nakon četiri uzastopna mandata u vlasti, morat će da bude korektiv vlasti, uprkos i podršci Sjedinjenih Američkih Država, koju je imao, pa je najbliži saradnik Donalda Trampa Džej Di Vens u finišu kampanje dolazio da mu pruži podršku.

Podsjećamo, Orban je imao i jedan premijerski mandat krajem prošlog milenijuma, tako da on sada nije uspio da dođe do svog šestog. Prema posljednjim podacima njegova stranka je osvojila 56 mandata. Ultra desničarska i neonacistička "Moja domovina" je uspjela preći cenzus i osvojili su sedam mandata prema posljednjim podacima.

Treba naglasiti da je opozicioni blok konzervatnog Mađara, koji je ranije dugi niz godina bio Orbanov saradnik, imao veliku podršku Brisela u predizbornoj kampanji.

# MAĐARSKA
# PETER MAGYAR
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