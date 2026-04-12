Prebrojano više od pola biračkih mjesta, Mađar je pomeo Orbana, prema trenutnim rezultatima ima dvotrećinsku većinu

Nacionalna izborna komisija Mađarske objavila je nove rezultate parlamentarnih izbora i sada je već jasno da premijer Mađarske Viktor Orban nakon 16 godina ide u opoziciju.
Prebrojano je više od pola biračkih mjesta, tačnije 53,45 posto biračkih, a prema tim rezultatima Tisza je osvojila 136 od 199 mjesta u parlamentu Mađarske.
To znači da će novi premijer Peter Mađar imati dvotrećinsku podršku u parlamentu.
Stranka Fides Viktora Orbana, nakon četiri uzastopna mandata u vlasti, morat će da bude korektiv vlasti, uprkos i podršci Sjedinjenih Američkih Država, koju je imao, pa je najbliži saradnik Donalda Trampa Džej Di Vens u finišu kampanje dolazio da mu pruži podršku.
Podsjećamo, Orban je imao i jedan premijerski mandat krajem prošlog milenijuma, tako da on sada nije uspio da dođe do svog šestog. Prema posljednjim podacima njegova stranka je osvojila 56 mandata. Ultra desničarska i neonacistička "Moja domovina" je uspjela preći cenzus i osvojili su sedam mandata prema posljednjim podacima.
Treba naglasiti da je opozicioni blok konzervatnog Mađara, koji je ranije dugi niz godina bio Orbanov saradnik, imao veliku podršku Brisela u predizbornoj kampanji.