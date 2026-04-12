Prebrojano više od pola biračkih mjesta, Mađar je pomeo Orbana, prema trenutnim rezultatima ima dvotrećinsku većinu

Nacionalna izborna komisija Mađarske objavila je nove rezultate parlamentarnih izbora i sada je već jasno da premijer Mađarske Viktor Orban nakon 16 godina ide u opoziciju.

Prebrojano je više od pola biračkih mjesta, tačnije 53,45 posto biračkih, a prema tim rezultatima Tisza je osvojila 136 od 199 mjesta u parlamentu Mađarske.

To znači da će novi premijer Peter Mađar imati dvotrećinsku podršku u parlamentu.