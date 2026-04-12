Orban priznao poraz na izborima i čestitao Mađaru: Jasno je da nismo dobili povjerenje

Iako se ranije spekuliralo da bi dugogodišnji premijer Mađarske Viktor Orban mogao osporavati rezultate izbora, ukoliko mu ne budu po volji, do toga večeras nije došlo.

Lider Fidesa se obratio okupljenima u izbornom štabu i rekao da su rezultati veoma bolni, ali da je jasno da nisu dobili povjerenje da vode vladu.

Čestitao je pobjedniku Peteru Mađaru i njegovoj stranci Tisa. Ranije je i Peter Mađar objavio na društvenim mrežama da ga je Orban nazvao i čestitao pobjedu.

Podsjećamo, prebrojano je 60 posto biračkih mjesta, a prema posljednjoj projekciji opozicioni blok Tisa imat će 136 od 199 mandata, odnosno dvotrećinsku većinu u parlamentu. Fides je osvojio 56 mandata, a lista "Moja domovina" sedam mandata.

Orban se zahvalio biračima i onima koji su glasali za Fides-KDNP, kao i onima koji su glasali u inostranstvu. Kako je rekao, još se ne zna šta tačno znači ovaj rezultat izbora, ali je izjavio da će nastaviti svoj rad iz opozicije i da neće iznevjeriti svoje birače i Mađare.

- Nećemo odustati. Nikada, nikada, nikada, nikada nećemo odustati. Bog je iznad svih nas, Mađarska iznad svih - zaključio je.