Liberala, socijalista, zelenih ni na vidiku, ovo je nova struktura parlamenta Mađarske: Desno, prorusko desno i krajnje desno

Opozicioni blok Tisa srušio je na parlamentarnim izborima 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana i njegove stranke Fides.

Novi premijer će biti Peter Mađar, koji je bio dugogodišnji saradnik Viktora Orbana, a onda je odlučio da ga napusti i pokuša srušiti.

Ono što je interesantno je to da će u Mađarskom parlamentu svega tri stranke biti parlamentarne.

Prema posljednjim rezultatima, nakon prebrojanih 77,45 posto biračkih mjesta, Tisa će imati 138 mandata, Fides 54, a "Moja domovina" (Mi Hazank) svega sedam.

Ono što je interesantno da su sve tri stranke desničarske i konzervativne.

Fides je imao podršku američke administracije, vjerovatno zbog njihovih obračuna s Evropskom unijom, koji su u posljednje vrijeme sve glasniji, pogotovo kako je izostala podrška u ratu u Iranu.