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GOMILA KONZERVATIVACA

Liberala, socijalista, zelenih ni na vidiku, ovo je nova struktura parlamenta Mađarske: Desno, prorusko desno i krajnje desno

Nije tajna da se Brisel također miješao u ove izbore i davao veliku podršku vođi Tise Peteru Mađaru, koji bi se u ideološkom smislu mogao najbolje uporediti s Đorđom Meloni, koja jeste u konzervativnim krugovima utjecajna ličnost, ali se ne suprostavlja EU

Govor Mađara se pratio širom Mađarske. AP

Piše: Sedin Spahic

12.4.2026

Opozicioni blok Tisa srušio je na parlamentarnim izborima 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana i njegove stranke Fides.

Novi premijer će biti Peter Mađar, koji je bio dugogodišnji saradnik Viktora Orbana, a onda je odlučio da ga napusti i pokuša srušiti.

Ono što je interesantno je to da će u Mađarskom parlamentu svega tri stranke biti parlamentarne.

Prema posljednjim rezultatima, nakon prebrojanih 77,45 posto biračkih mjesta, Tisa će imati 138 mandata, Fides 54, a "Moja domovina" (Mi Hazank) svega sedam.

Ono što je interesantno da su sve tri stranke desničarske i konzervativne.

Fides je imao podršku američke administracije, vjerovatno zbog njihovih obračuna s Evropskom unijom, koji su u posljednje vrijeme sve glasniji, pogotovo kako je izostala podrška u ratu u Iranu.

Novi rezultati. Screenshot

Osim toga, Orban je važio za nekog bliskom Rusiji, a Mađarska je jedna od rijetkih zemalja EU koja i dalje ovisi o ruskom gasu. Također, Orban je imao podršku i nekih ultradesničarskih snaga u samoj EU poput stranke Marin Le Pen, AfD-a, kao i stranke Roberta Fice, prvog čovjeka Slovačke.

Iako se u ideološkom smislu Tisa ne razlikuje skoro ništa, suštinska razlika je da se oni ne povezuju sa euroskeptičnim krugovima, nego su u kampanji naglašavali kako im je ključno da poboljšaju odnose s EU, kako bi se odledila brojna sredstva za Mađarsku, koja su bila blokirana upravo zbog Orbanove politike. Nije tajna da se Brisel također miješao u ove izbore i davao veliku podršku vođi Tise Peteru Mađaru, koji bi se u ideološkom smislu mogao najbolje uporediti s Đorđom Meloni, koja jeste u konzervativnim krugovima utjecajna ličnost, ali se ne suprostavlja EU.

Treća stranka "Moja domovina" ide još više u desno i oni su isključivi protiv EU, za razliku od Orbana koji je to često znao pakovati u razne "celofane" i koristiti Brisel ne bi li došao do nekih svojih ciljeva. Ova stranka se često u političkim krugovima naziva i neonacističkom.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# TISA
# PETER MAGYAR
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