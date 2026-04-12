Mađar: U borbi Davida i Golijata, pobijedila je ljubav, vratili smo domovinu!

Peter Mađar bit će novi premijer Mađarske, a njegova stranka će, prema posljednjim podacima, imati dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Nakon pobjede, Mađar se obratio pristalicama na trgu u Budimpešti.

- Dragi moji sunarodnjaci, Mađari! Uspjeli smo! Tisa i Mađarska pobijedile su na ovim izborima. I to ne malo, nego uvjerljivo, jako, jako uvjerljivo - rekao je Mađar.

Dodao je da su zajedno srušili Orbanov režim i vratili domovinu.

- Naša se pobjeda ne vidi s Mjeseca, ali se vidi iz svakog mađarskog prozora - naveo je.

Rekao je da je ovo bila rekordna izlaznost na izborima i zahvalio se sva tri miliona ljudi koji su dali povjerenje njegovoj stranci Tisa.

- Učinili ste čudo, Mađari, ispisali smo historiju. Fides je potrošio stotine milijardi na kampanju laži i huškanje Mađara jednih protiv drugih. To ih je koštalo pobjede, o tome su Mađari danas donijeli presudu. Prije dvije godine krenulo je tek nekoliko ljudi, a na kraju je u borbi Davida i Golijata pobijedila ljubav, jer ljubav na kraju uvijek pobjeđuje. Hvala svima što ste poslušali biblijski savjet: Ne bojte se - zaključio je.