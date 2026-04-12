Video / Pogledajte slavlje na ulicama Budimpešte nakon pobjede Mađara

Opozicioni lider u Mađarskoj Peter Mađar prošetao je ulicama Budimpešte kroz masu građana, uz zastave i baklje, nakon ubjedljive pobjede njegove stranke Tisa nad dugogodišnjim premijerom Viktorom Orbanom.
Na snimcima koji su objavljeni vidi se kako Mađar, noseći mađarsku zastavu, prolazi kroz okupljene pristalice, rukuje se s njima i probija kroz slavlje obilježeno bakljama i velikim brojem ljudi.
U atmosferi ispunjenoj vatrometom i skandiranjem, potom se popeo na binu gdje su ga dočekali oduševljeni simpatizeri.
Prema rezultatima na osnovu 81,5 posto prebrojanih glasova, Tisa osvojila je 137 od ukupno 199 zastupničkih mjesta, čime je osigurala dvotrećinsku većinu i porazila Orbanovu stranku Fides.
Izborni zvaničnici procijenili su izlaznost na rekordnih 79 posto, a ove izbore mnogi građani Mađarske doživjeli su kao ključni trenutak za budući politički pravac zemlje.