Video / Pogledajte slavlje na ulicama Budimpešte nakon pobjede Mađara

Opozicioni lider u Mađarskoj Peter Mađar prošetao je ulicama Budimpešte kroz masu građana, uz zastave i baklje, nakon ubjedljive pobjede njegove stranke Tisa nad dugogodišnjim premijerom Viktorom Orbanom.

Na snimcima koji su objavljeni vidi se kako Mađar, noseći mađarsku zastavu, prolazi kroz okupljene pristalice, rukuje se s njima i probija kroz slavlje obilježeno bakljama i velikim brojem ljudi.