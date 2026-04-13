Politico: Orbanov poraz izazvat će političke potrese od Vašingtona i Moskve

Viktor Orban sinoć je doživio težak poraz nakon 16 godina na vlasti, što će izazvati političke potrese od Vašingtona do Moskve.

Najautokratskiji čelnik Evropske unije te bliski saveznik Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina vlast će predati svom protivniku Peteru Mađaru (Magyaru).

Orban je u suzama priznao poraz nedugo nakon što je Mađar u 21:12 na Facebooku objavio: "Premijer Viktor Orban upravo nas je nazvao kako bi nam čestitao na pobjedi".

Mađar je osigurao dvotrećinsku većinu koja će mu omogućiti da razgradi ključne značajke Orbanove "neliberalne demokracije", piše Politico.

To podrazumijeva ukidanje premijerove čvrste kontrole nad pravosuđem, državnim kompanijama i medijima.

Orbanov odlazak predstavljat će veliko olakšanje za Evropsku uniju, čije je sistemske slabosti godinama razotkrivao i iskorištavao, a nedavno je pomogao Putinu blokiranjem 90 milijardi eura evropske pomoći Ukrajini.

Zvaničnici u Briselu dugo su optuživali Orbana za potkopavanje temelja mađarske demokratije i pomaganje Putinu u blokiranju ključne pomoći Kijevu, ali EU uglavnom nije uspijevala obuzdati njegov utjecaj.

Težak poraz mađarskog premijera zadat će i bolan udarac Trampovom pokretu MAGA, koji je u mađarskom premijeru vidio uzor za vlastitu vrstu protuuseljeničkog, kršćanski orijentiranog nacionalizma. Ni nekoliko privatnih poruka podrške od Trampa, potkrijepljenih posjetima državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) i potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance), nije uspjelo preokrenuti ishod utrke.

Izbore je oblikovalo rastuće nezadovoljstvo javnosti zbog posrnule mađarske privrede te korupcije i nepotizma povezanih s Orbanom.