Tramp se okomio na papu Lava: "On je užasan za vanjsku politiku, nisam njegov fan"

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD oštro je kritikovao papu Lava XIV u nedjelju navečer kazavši je on "užasan za vanjsku politiku".

- Ne volimo papu koji će reći da je u redu imati nuklearno oružje. On je čovjek koji ne misli da bismo se trebali poigravati s državom koja želi nuklearno oružje kako bi mogli raznijeti svijet. Nisam fan pape Lava - rekao je Tramp novinarima.

Lav, prvi američki papa, postao je sve glasniji u vezi s ratom SAD i Izraela protiv Irana, prošle sedmice osudivši Trampovu retoriku i prijetnje narodu Irana kao "uistinu neprihvatljive".

Taj komentar bio je potaknut Trampovom prijetnjom da će "cijela jedna civilizacija umrijeti večeras" u satima prije nego što je postignuto dvosedmično primirje s Iranom. I Tramp i njegov sekretar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) pozivali su se na Boga u javnim porukama tokom sukoba, pri čemu je Hegset ratne napore uokvirio kao božanski podržane, pa čak i koristeći biblijska opravdanja.

Lav se usprotivio ovoj ideji.

- Isus je kralj mira, koji odbacuje rat, kojeg niko ne može koristiti da opravda rat. On ne sluša molitve onih koji vode rat, već ih odbacuje - rekao je on na Cvjetnu nedjelju.

Trampove opaske o papi u nedjelju navečer uslijedile su ubrzo nakon što je objavio sličnu dugačku kritiku pontifa na mreži Truth Social.

- Papa Lav je SLAB prema kriminalu i užasan za vanjsku politiku - napisao je Tramp, nastavljajući rečenicom kako ne želi papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje ili koji misli da je "strašno što je Amerika napala Venecuelu".

Nakon američke operacije hvatanja venecuelanskog lidera Nicolasa Madura u januaru, papa je pozvao da se poštuje "volja venecuelanskog naroda" i na povratak stabilnosti u zemlji.

- Ne želim papu koji kritikuje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Tramp.

Predsjednik je dalje tvrdio da Lav "nije bio ni na jednoj listi da postane papa te da ga je Crkva tu postavila samo zato što je Amerikanac, misleći da će to biti najbolji način za ophođenje s predsjednikom Donaldom Mlađim Trampom (Donald J. Trump)".

Papa Lav je i ranije govorio protiv širenja nuklearnog oružja.

- Posvećenost izgradnji sigurnijeg svijeta bez nuklearne prijetnje mora se provoditi kroz susrete s poštovanjem i iskren dijalog kako bi se izgradio trajni mir, utemeljen na pravdi, bratstvu i zajedničkom dobru - rekao je prošlog juna, dok je Tramp razmatrao napade na iranska nuklearna postrojenja. Trampovi komentari u nedjelju uslijedili su ubrzo nakon što je CBS News u emisiji "60 Minutes" objavio priču u kojoj su visoki američki kardinali izrazili podršku papinom stavu o ratu i njegovom ranijem protivljenju oštrim mjerama Trampove administracije protiv imigracije.

Ubrzo nakon Trampovih komentara, predsjednik je na Truth Social objavio sliku koja prikazuje njega kao figuru nalik Kristu koja liječi bolesnu osobu, s američkim zastavama i orlovima u pozadini.