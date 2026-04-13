NYT: Poraz Orbana mogao bi promijeniti tok rata u Ukrajini

Viktor Orban, zvijezda vodilja pobornika pokreta MAGA (Make America Great Again) i evropskih desničarskih populista, nije se uspio nositi s rastućim nezadovoljstvom vlastitih građana na izborima u Mađarskoj koji su održani jučer.

Drugim riječima, zamah globalne nacionalističke obnove koju je Donald Tramp (Trump) tako snažno poticao je slomljen, zaključuje dopisnik New York Timesa Endru Higins (Andrew Higgins).

Izbori su široko viđeni kao obračun između prijatelja i neprijatelja liberalne demokratije. Potonji su godinama aplaudirali premijeru što je stao na njihovu stranu. Posljedice sežu daleko izvan Mađarske, a to bi moglo promijeniti tok cijelog rata u Ukrajini i imati implikacije na evropsku sigurnost.

Orban je radio na izvozu neliberalne demokratije, pozicionirajući se svijetu kao nepobjedivi guru.

Rezultat će vjerovatno razočarati američkog predsjednika Donalda Trampa, ali će još više oduševiti liberale i EU. Orban je političar koji je bio neprocjenjiv saveznik ruskom predsjedniku Putinu.