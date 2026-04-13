Fico: Uz puno poštovanje primam na znanje odluku građana Mađarske

Uz puno poštovanje primam na znanje odluku građana Mađarske na jučerašnjim parlamentarnim izborima te sam spreman na intenzivnu suradnju s novim mađarskim premijerom, kojem čestitam na izbornom rezultatu. Ciljevi Vlade Slovačke ostaju nepromijenjeni.

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da s velikim uvažavanjem prihvata odluku građana Mađarska donesenu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Također je uputio čestitke novom mađarskom premijeru na ostvarenim rezultatima, naglasivši da je spreman na jačanje međusobne suradnje, dok je istakao da prioriteti slovačke vlade ostaju isti.

Zalažemo se za prijateljske i obostrano korisne odnose s Mađarskom, kao i za osiguravanje iznadstandardnog položaja nacionalnih manjina koje žive u našim državama. Vlada Slovačke podupire obnovu formata Višegradske skupine.

Zajednički pristup sa Mađarskom u zaštiti naših energetskih interesa. Vjerujem da i dalje postoji snažan interes Slovačke, Mađarske i srednje Europe u cjelini za obnovu rada naftovoda Družba - poručio je Fico.

Podsjetimo, Mađari su jučer glasali na izborima na kojima je uvjerljivu pobjedu odnijela stranka Tisza Orbanovog protivnika Petera Mađara (Magyar). Dosadašnji premijer Viktor Orban priznao je proraz. Izbrojani su gotovo svi glasovi i Tisza je na 138 mandata, a Fidesz na 55. U parlament ulazi i Mi Hazank sa 6 mandata.

Mnogi evropski čelnici uputili su sinoć čestitke pobjedniku mađarskih parlamentarnih izbora Peteru Mađaru, nakon što je njegova opoziciona stranka Tisza uspjela osvojiti dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu.

Mađar je, među ostalima, primio čestitke iz Italije, Španjolske, Britanije, Francuske, Njemačke, EU-a i iz susjedne Hrvatske, kao i iz Ukrajine od predsjednika Volodimira Zelenskog.