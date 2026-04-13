Iranci poručili: Uživajte u trenutnim cijenama na pumpama

CENTCOM je saopćio da danas počinje provođenje blokade cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih, nakon čega su uslijedilereakcije iz Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) rekao je da su SAD i Iran bili na korak od postizanja dogovora tokom mirovnih pregovora u Pakistanu, no da je Teheran potom suočen s maksimalističkim zahtjevima, promjenom pravila i blokadom.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf (Bagher Ghalibaf), koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismijao je američku odluku objavom na mreži X.

- Uživajte u trenutnim cijenama na pumpama. S ovom takozvanom ‘blokadom’, uskoro ćete nostalgično gledati na gorivo od 4 do 5 dolara - napisao je.