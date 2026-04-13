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REAKCIJE NA BLOKADU

Iranci poručili: Uživajte u trenutnim cijenama na pumpama

S ovom takozvanom ‘blokadom’, uskoro ćete nostalgično gledati na gorivo od 4 do 5 dolara, napisao je Aragči

Cijene na pumpama u Americi. X

Dž. R.

13.4.2026

CENTCOM je saopćio da danas počinje provođenje blokade cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih, nakon čega su uslijedilereakcije iz Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) rekao je da su SAD i Iran bili na korak od postizanja dogovora tokom mirovnih pregovora u Pakistanu, no da je Teheran potom suočen s maksimalističkim zahtjevima, promjenom pravila i blokadom.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf (Bagher Ghalibaf), koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismijao je američku odluku objavom na mreži X.

- Uživajte u trenutnim cijenama na pumpama. S ovom takozvanom ‘blokadom’, uskoro ćete nostalgično gledati na gorivo od 4 do 5 dolara - napisao je.

U ranijoj izjavi Galibaf je poručio da se Iran neće predati pod prijetnjama.

Na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da će blokirati sve brodove koji pokušaju ući ili izaći iz Hormuškog moreuza, iranske pomorske snage odgovorile su da će prema svakom vojnom plovilu koje se približi tom području postupiti oštro.

# NAFTA
# IRAN
# CIJENE
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