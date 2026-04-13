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PROSLAVA

Mađarski političar pokazao zavidne pokrete nakon pobjede Tisze

Zsolt Hegedus, stručnjak za zdravstvenu politiku Tisze i vjerovatno budući ministar zdravstva izazvao ovacije

Proslava stranke. Instagram

Dž. R.

13.4.2026

Nakon svrgavanja Viktora Orbana s vlasti, rukovodstvo Tisze u Mađarskoj burno je proslavilo pobjedu, a veliku pažnju privukao je jedan od političara.

Naime, na skupu koji je organizovan nakon izbora u Budimpešti, Zsolt Hegedus, stručnjak za zdravstvenu politiku Tisze i vjerovatno budući ministar zdravstva Mađarske, pokazao je zavidne plesne pokrete.

To je izazvalo i oduševljenje građana koji su pomno pratili njegove aktivnosti na bini.

Video se vrlo brzo proširio internetom, a snimci političara koji slavi dijele se jedan za drugim na društvenim mrežama.

Pred Peterom Mađarom (Magyar) i njegovom Tiszom sada je veliki posao imenovanja kadrova na ministarske funkcije, a za sada se ne špekuliše s mnogo imena.

Povodom pobjede još jednom se oglasio i Peter Magyar koji je rekao kako je velika čast dobiti najveći broj glasova u historiji.

- Velika mi je čast što ste nas ovlastili s najvećim brojem glasova ikada da formiramo vladu i da radimo na slobodnoj, evropskoj, funkcionalnoj i humanoj Mađarskoj u naredne četiri godine. Vlada Tisza bit će vlada svakog Mađara - poručio je Mađar.

# MAĐARSKA
# PROSLAVA
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