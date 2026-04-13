Mađarski političar pokazao zavidne pokrete nakon pobjede Tisze

Nakon svrgavanja Viktora Orbana s vlasti, rukovodstvo Tisze u Mađarskoj burno je proslavilo pobjedu, a veliku pažnju privukao je jedan od političara.
Naime, na skupu koji je organizovan nakon izbora u Budimpešti, Zsolt Hegedus, stručnjak za zdravstvenu politiku Tisze i vjerovatno budući ministar zdravstva Mađarske, pokazao je zavidne plesne pokrete.
To je izazvalo i oduševljenje građana koji su pomno pratili njegove aktivnosti na bini.
Video se vrlo brzo proširio internetom, a snimci političara koji slavi dijele se jedan za drugim na društvenim mrežama.
Pred Peterom Mađarom (Magyar) i njegovom Tiszom sada je veliki posao imenovanja kadrova na ministarske funkcije, a za sada se ne špekuliše s mnogo imena.
Povodom pobjede još jednom se oglasio i Peter Magyar koji je rekao kako je velika čast dobiti najveći broj glasova u historiji.
- Velika mi je čast što ste nas ovlastili s najvećim brojem glasova ikada da formiramo vladu i da radimo na slobodnoj, evropskoj, funkcionalnoj i humanoj Mađarskoj u naredne četiri godine. Vlada Tisza bit će vlada svakog Mađara - poručio je Mađar.