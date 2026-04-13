Mađarski političar pokazao zavidne pokrete nakon pobjede Tisze

Nakon svrgavanja Viktora Orbana s vlasti, rukovodstvo Tisze u Mađarskoj burno je proslavilo pobjedu, a veliku pažnju privukao je jedan od političara.

Naime, na skupu koji je organizovan nakon izbora u Budimpešti, Zsolt Hegedus, stručnjak za zdravstvenu politiku Tisze i vjerovatno budući ministar zdravstva Mađarske, pokazao je zavidne plesne pokrete.

To je izazvalo i oduševljenje građana koji su pomno pratili njegove aktivnosti na bini.