Amerikanci iz pustinje izvlače stare avione zbog gubitaka u ratu

SAD su nakon značajnih gubitaka u ratu protiv Irana, primorane da iz pustinje izvuku neke od starijih aviona i vrate ih u upotrebu, piše njemački Bild.

U martu se jedan KC-135 Stratotanker iznad zapadnog Iraka sudario s drugim tankerom i srušio se. Svih šest članova posade je poginulo. U iranskim napadima na američku bazu u Saudijskoj Arabiji, nedugo zatim oštećeno je najmanje još pet tankerskih aviona tipa KC-135 na zemlji.

Neke letjelice pretrpjele su teška strukturna oštećenja. Gubici u ratu s Iranom oslabili su američku flotu tankera. Sada američko ratno zrakoplovstvo reaguje i vraća stare avione iz pustinje.

Portal FlightGlobal je prvi izvijestio da su najmanje dva KC-135 Stratotankera reaktivirana iz skladišta u bazi Davis-Monthan u Arizoni, među njima i jedan 68 godina star avion s oznakom 58-0011.

Letjelice su prebačene u zračnu bazu Tinker u Oklahomi. Tamo se nalazi Air Logistics Complex, veliki centar za održavanje i remont.

Cilj je temeljita obnova i mogući povratak u aktivnu službu. Baza Davis-Monthan poznata je širom svijeta po skladištu rashodovanih aviona. To mjesto naziva se "Boneyard", groblje aviona američkog ratnog zrakoplovstva.

Hiljade letjelica stoje tamo u pustinji, očuvane zahvaljujući vrućini i pijesku. Mnogi od tih aviona nisu odmah za otpad, već služe kao izvor rezervnih dijelova ili strateška rezerva. Neki se po potrebi mogu ponovo osposobiti za let.

Tankeri KC-135 ključni su za američku ratnu avijaciju. Oni u zraku opskrbljuju gorivom borbene avione poput F-15, F-22 i F-35. I bombarderi poput B-2 zavise od njih.

Upravo zahvaljujući dopuni goriva u zraku moguće su misije dugog dometa i dugotrajnog trajanja, kao u ratu s Iranom. Sjedinjene Američke Države koncentrisale su desetine tankera u regiji. Bez njih se domet i trajanje misija značajno smanjuju.

Mnogi KC-135 potiču još iz 1950-ih godina. Trebali su biti zamijenjeni modernijim avionima tipa KC-46 Pegasus, ali se taj model, prema izvještajima, suočava s tehničkim problemima na sistemu za dopunu goriva, tzv. "boomu". Zbog toga američka ratna avijacija sada poseže za starim rezervama iz pustinje Arizone.