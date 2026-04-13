Vatikan odgovorio Trampu: Papa govori drugim jezikom, nije sveden na gramatiku sile

Vatikan je odgovorio na komentare predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) upućene papi Lavu XIV, te su izjavili da američki lider cilja na "moralni glas" jer ga "ne može obuzdati".

- Tramp ne debatira s Lavom, on ga preklinje da se povuče u jezik kojim on može dominirati. Ali Papa govori drugim jezikom, onim koji odbija biti sveden na gramatiku sile, sigurnosti, nacionalnog interesa - napisao je otac Antonio Spadaro na mreži X.

Lav XIV, prvi američki papa, postao je sve glasniji u vezi s ratom SAD i Izraela protiv Irana, prošle sedmice osudivši Trampovu retoriku i prijetnje narodu Irana kao "uistinu neprihvatljive".

U razgovoru s novinarima u nedjelju navečer, Tramp je rekao da nije fan pape Lava.

- Ne volimo papu koji će reći da je u redu imati nuklearno oružje. ... On je čovjek koji ne misli da bismo se trebali poigravati s državom koja želi nuklearno oružje kako bi mogli raznijeti svijet - rekao je Tramp.

CNN-ov dopisnik iz Vatikana Kristofer Lemb (Christopher Lamb), koji putuje s papom Lavom, rekao je da se ne može sjetiti kada je posljednji put predsjednik Sjedinjenih Država napao papu na ovaj način.

Lamb je rekao da je papa Lav neka vrsta duhovne i diplomatske protuteže predsjedniku Trampu, napominjući da su njegov stil rukovođenja i njegovi prioriteti u suprotnosti s američkim predsjednikom.

Papa Lav će uskoro postati prvi papa koji će posjetiti Alžir, zemlju s muslimanskom većinom, prije nego što se uputi u Kamerun, Angolu i Ekvatorijalnu Gvineju.

- Kontrast između američkog pape u Alžiru, muslimanskoj zemlji, u vrijeme kada su SAD angažovane u vojnoj operaciji u Iranu, predstavlja oštar kontrast - rekao je Lamb.

Lamb je naveo da papine primjedbe o ratu dopiru do SAD.

- I očigledno je predsjednik Tramp odgovorio na veoma snažan, neviđen način - rekao je Lamb.