Tramp sebe prikazao kao Isusa: Objavio fotografiju na kojoj liječi bolesnika

Fotografija, koja neodoljivo podsjeća na religijske renesansne murale, u centar zbivanja stavlja Trumpa obučenog u bijelu togu s jarko crvenim plaštom, koji svojom "isceliteljskom" rukom, iz koje izbija svjetlost, dotiče čelo bolesnog čovjeka u bolničkom krevetu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo je uzburkao javnost na svojoj društvenoj mreži Truth Social, objavljivši novu fotografiju nastalu pomoću umjetne inteligencije (AI), koja ga prikazuje kao Isusa.

Oko njega su okupljeni "predstavnici naroda": mlada žena koja se moli, stariji muškarac s kačketom, medicinska sestra koja s divljenjem gleda u Trumpa te mladi vojnik u uniformi.

Pozadina fotografije je krcata nacionalnim i vojnim simbolima. Iznad Trumpove glave, iz zlatnih oblaka obasjanih svjetlošću, izranjaju figure vojnika sa uzdignutim rukama u znaku pobjede, dok iznad njih prolijeću tri borbena aviona. S desne strane vide se Kip slobode i vatromet, dok s lijeve dominira američka zastava i dva bjeloglava orla u letu.

Ovo nije prvi put da Trump koristi AI za stvaranje i distribuciju slika koje kasnije objavljuje. Ranije je objavljivao fotografije na kojima je prikazan kao nepobjedivi superheroj, mišićavi hrvač, pa čak i kauboj.