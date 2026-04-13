Počela dvostruka blokada Hormuškog moreuza: Brodovi bez odobrenja SAD rizikuju zapljenu

Američka blokada Hormuškog moreuza, čime je područje stavljeno u dvostruki režim ograničenja, počela je u 16:00 sati po lokalnom vremenu. Do toga dolazi nakon što su, prema navodima, propali prvi pregovori američke i iranske delegacije održani tokom vikenda u Pakistanu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump), nakon neuspješnih pregovora u Islamabadu, najavio je da će američka vojska uspostaviti blokadu pomorskog saobraćaja kroz moreuz, kroz koji već ranije prolaze samo brodovi uz iransko odobrenje.

Prema navodima, američka vojna blokada obuhvatila je i sav promet koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, a počela je danas u 10 sati po istočnoameričkom vremenu. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio je odgovor.

Ograničenja se odnose na područja Perzijskog zaljeva, Omanskog zaljeva i Arapskog mora istočno od Hormuškog moreuza, uključujući iransku obalu, luke i energetsku infrastrukturu.

Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopćile su da uvode ograničenja pristupa moru koja utiču na iranske luke i obalna područja.