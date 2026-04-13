Ruski "Noćni lovci" Mi-28 snimljeni iznad Irana

Društvenim mrežama i vojnim kanalima proširili su se snimci koji navodno prikazuju ruske jurišne helikoptere Mi-28, poznate pod nadimkom "Noćni lovac", iznad teritorije Irana.

Na objavljenim video zapisima vidi se silueta helikoptera u niskom letu iznad naseljenog područja, što je izazvalo brojne reakcije i spekulacije o njihovom prisustvu u regiji.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o letjelicama koje je Iran ranije nabavio od Rusije u okviru sporazuma o modernizaciji vojne avijacije, ali tačnost snimaka i lokacije nije potvrđena.