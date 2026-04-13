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IZNAD NASELJENOG PODRUČJA

Ruski "Noćni lovci" Mi-28 snimljeni iznad Irana

Na društvenim mrežama pojavili se snimci ruskih jurišnih helikoptera u niskom letu

Helikopter Mi-28. Clash Report

B. A.

13.4.2026

Društvenim mrežama i vojnim kanalima proširili su se snimci koji navodno prikazuju ruske jurišne helikoptere Mi-28, poznate pod nadimkom "Noćni lovac", iznad teritorije Irana.

Na objavljenim video zapisima vidi se silueta helikoptera u niskom letu iznad naseljenog područja, što je izazvalo brojne reakcije i spekulacije o njihovom prisustvu u regiji.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o letjelicama koje je Iran ranije nabavio od Rusije u okviru sporazuma o modernizaciji vojne avijacije, ali tačnost snimaka i lokacije nije potvrđena.

Autentičnost materijala, kao i vrijeme nastanka snimka, ostaju neprovjereni.

Mi-28NE helikopteri, ukoliko je njihovo prisustvo potvrđeno, predstavljaju značajno pojačanje za iranske snage, posebno zbog sposobnosti za noćne operacije i uništavanje oklopnih ciljeva u različitim vremenskim uslovima.

# IRAN
# HELIKOPTER MI-28
# "NOĆNI LOVCI"
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