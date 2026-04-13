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PREDSJEDNIK IRANA

Masud Pezeškijan podržao papu Lava nakon Trampovih kritika: "Uvreda Isusu nije prihvatljiva"

Pezeškijan osudio napade na papu i pozvao na poštovanje vjerskih vrijednosti

Masud Pezeškijan. Fena

B. A.

13.4.2026

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) oglasio se na društvenoj mreži X i pružio podršku papi Lavu XIV nakon što je, kako se navodi, bio izložen kritikama američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

U poruci upućenoj papi, Pezeškijan je u ime iranskog naroda osudio uvrede i naglasio da je skrnavljenje Isusa, kojeg je nazvao poslanikom mira i bratstva, neprihvatljivo za svakoga ko poštuje vjerske vrijednosti.

- Njegovoj svetosti papi Lavu XIV, osuđujem uvredu upućenu vašoj ekscelenciji u ime velikog naroda Irana i izjavljujem da skrnavljenje Isusa, poslanika mira i bratstva, nije prihvatljivo nijednoj slobodnoj osobi. Želim Vam slavu uz Allahovu pomoć - naveo je.

Podsjeća se da je Tramp ranije kritikovao papu zbog njegovih stavova o sukobu s Iranom, uz tvrdnje da papa ne bi bio izabran bez njegove podrške, što je izazvalo oštre reakcije u javnosti.

Papa Lav XIV je nakon toga poručio da neće ulaziti u sukobe s američkom administracijom, ali da će nastaviti govoriti o miru i pozivati na izbjegavanje rata, naglašavajući da je misija Crkve izgradnja mostova i pomirenja.

# PAPA LAV XIV
# MASOUD PEZESHKIAN
# PODRŠKA
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